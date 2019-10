Luquero asegura que el servicio de autobuses urbanos «aún está en periodo de ajuste» Usuarios del urbano en la plaza Oriental. / A. de Torre Dice que los grupos conocerán primero los posibles cambios, pero no es necesario convocar una comisión extraordinaria M. Á. LÓPEZ Segovia Viernes, 11 octubre 2019, 13:55

La comisión extraordinaria de Urbanismo para abordar los cambios en el contrato de transporte urbano que ha pedido el PP se reunirá cuando concluyan los estudios que están en marcha. Lo aseguró ayer la alcaldesa, Clara Luquero, aunque no dio fechas. Pero sostuvo que de momento «no hace falta» convocar la reunión porque el servicio que presta Avanza desde abril está «en periodo de ajuste» y hay «una continua comunicación entre el gerente de la empresa, la concejala y la propia alcaldesa». Las modificaciones en estudio estarán listas para presentarlas a los grupos municipales antes de fin de año.

Los cambios que impliquen modificaciones del contrato tendrán que pasar por el pleno del Ayuntamiento y antes los conocerán los grupos municipales y después los usuarios. Señaló Luquero que «están en estudio para tomar una decisión definitiva», y por eso, porque hay que saber antes el número de viajeros en cada línea y las frecuencias, existen distintas posibilidades.

Solo precisó la alcaldesa que hay varias opciones. Las posibles modificaciones pueden ser «a coste cero» o con una carga adicional para las arcas municipales sobre la subvención anual (que es de 2,5 millones de euros) que paga el Ayuntamiento.

Aumento de costes

Entre los cambios que se barajan está la posibilidad de unificar las líneas 11 y 12 a la estación del Ave; aún sin una decisión al respecto, insistió, es obvio que con el incremento de los servicios ferroviarios «hay que mejorar la frecuencia» porque ahora las expediciones a la estación están organizadas a demanda (con horarios de trenes que han cambiado) «y no cubrimos el servicio».

Es posible que el servicio de transporte urbano a la estación del Ave pueda organizarse como las demás líneas, según dijo Luquero, con frecuencias determinadas cada veinte minutos como las demás líneas, aunque Luquero explicó que «hay varias opciones» y todas están encaminadas a mejorarlo para adecuar los horarios a los de los trenes.

Los concejales del PP creen que el equipo de gobierno no realiza el seguimiento necesario de las circunstancias del transporte urbano, y critican que no se haya reunido la comisión prevista en el contrato, además de que ahora hayan comenzado pruebas de vehículos híbridos –que ellos propusieron y recibieron como contestación que no era posible– y sin que se haya comunicado el coste.

Ejemplo

Luquero, que el miércoles destacó el aumento de viajeros en septiembre respecto al mismo mes de 2018 y un incremento del 5% del número de usuarios desde abril, declaró que los responsables de Avanza le han transmitido que ponen el servicio de transporte de Segovia como ejemplo para otras ciudades, pues ninguna de este tamaño dedica tantos recursos en el presupuesto y «tampoco hay ninguna con tantos viajeros», que suman unos 3,5 millones al año, un número «altísimo» que está «muy por encima de cualquier otra». Además, subrayó la apuesta municipal por el transporte público porque «mejora la movilidad urbana y contribuye a reducir la contaminación».