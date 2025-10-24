El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Luis Moro, ayer, con el catálogo. Antonio de Torre

Luis Moro presenta en Segovia el catálogo de 'El bramido de la tierra'

La muestra ha podido verse en el MUSAC de León entre junio y octubre

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:52

La Casa de la Lectura fue ayer el escenario de la presentación en Segovia del catálogo 'El bramido de la Tierra', editado con motivo ... de la exposición homónima del artista segoviano Luis Moro, celebrada del 14 de junio al 19 de octubre de 2025 en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC). Comisariada por Fernando Castro Flórez, la muestra reunió cerca de un centenar de obras inéditas, incluidas pinturas de gran formato, dibujos y materiales procesuales que abordan la crisis climática desde una perspectiva poética y crítica, centrada en el mundo animal y su relación con los entornos urbanos.

