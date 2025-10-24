Luis Moro presenta en Segovia el catálogo de 'El bramido de la tierra' La muestra ha podido verse en el MUSAC de León entre junio y octubre

Carlos Álvaro Segovia Viernes, 24 de octubre 2025

La Casa de la Lectura fue ayer el escenario de la presentación en Segovia del catálogo 'El bramido de la Tierra', editado con motivo ... de la exposición homónima del artista segoviano Luis Moro, celebrada del 14 de junio al 19 de octubre de 2025 en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC). Comisariada por Fernando Castro Flórez, la muestra reunió cerca de un centenar de obras inéditas, incluidas pinturas de gran formato, dibujos y materiales procesuales que abordan la crisis climática desde una perspectiva poética y crítica, centrada en el mundo animal y su relación con los entornos urbanos.

El catálogo, diseñado por Jaime Narváez y enriquecido con textos de Castro Flórez y el crítico Pedro A. Cruz Sánchez, refleja la esencia de una exposición caracterizada por su rigor técnico y una profunda reflexión ecológica. Las obras de Moro, descritas como un «bestiario contemporáneo», exploran la metamorfosis de la vida y la ausencia humana, representada a través de cámaras de videovigilancia y espacios urbanos desolados. Luis Moro, conocido por su meticulosa observación de la naturaleza, similar a la de un entomólogo, utiliza alas y aleteos como alegorías de transformación, y conecta con la memoria del confinamiento y el anhelo de un nuevo modo de habitar el planeta. «Los animales son un pretexto para hablar de otras cosas». La presentación del catálogo contó con la participación de Marifé Santiago.

