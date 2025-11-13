La Lotería Nacional deja 30.000 euros en un pueblo de Segovia
Un décimo del 77296 ha sido vendido en Chañe
Segovia
Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:08
El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 13 de noviembre de 2025, ha repartido fortuna en la localidad segoviana de Chañe. El primer ... premio, correspondiente al número 57296, ha dejado 30.000 euros en el municipio gracias a un resguardo de terminal con una fracción equivalente a un décimo, validado en el punto de venta situado en el número 11 de la Calle Real.
El número agraciado, dotado con 300.000 euros al décimo por serie, también ha sido consignado en administraciones de numerosas provincias: Benidorm, Gijón, Villanueva del Fresno, Barcelona, Esparreguera, Chiclana de la Frontera, Melenara, León, Madrid, Librilla, Las Galletas, Sevilla, Alicante y Tenerife, entre otras, también han recibido un buen pellizco.
No es la primera vez que la suerte se detiene en este despacho segoviano. Según recoge el historial oficial de Loterías y Apuestas del Estado, este punto de venta ha repartido ya varios premios importantes: el primer premio de Lotería Nacional en el Sorteo Especial de Diciembre de 2018, otro primer premio de Lotería Nacional en el sorteo del jueves 30 de agosto de 2012, un premio de 14 aciertos de La Quiniela en enero de 2016 y el primer premio de la apuesta hípica Quíntuple Plus el 3 de febrero de 2019.
