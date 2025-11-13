El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Punto de venta del boleto premiado. El Norte

La Lotería Nacional deja 30.000 euros en un pueblo de Segovia

Un décimo del 77296 ha sido vendido en Chañe

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:08

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 13 de noviembre de 2025, ha repartido fortuna en la localidad segoviana de Chañe. El primer ... premio, correspondiente al número 57296, ha dejado 30.000 euros en el municipio gracias a un resguardo de terminal con una fracción equivalente a un décimo, validado en el punto de venta situado en el número 11 de la Calle Real.

