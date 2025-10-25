El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Interpretación del Villancico de San Frutos, en la Catedral de Segovia, este sábado.

Ver 31 fotos
Interpretación del Villancico de San Frutos, en la Catedral de Segovia, este sábado. Antonio de Torre

La lluvia deja un San Frutos a cubierto, íntimo en los premios y sin himno

La festividad del patrón de Segovia ha estado pasada por agua, lo que ha obligado a suspender actos al aire libre y refugiar los homenajes en el Ayuntamiento

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 25 de octubre 2025, 20:03

Comenta

La categoría de milagro le viene grande. No hubo intermediación divina, ni siquiera del patrón en el día en que los segovianos veneran al eremita. ... Más bien lo que imperó fue la lógica meteorológica del calendario y de la estación otoñal. El ambiente fresco y sobre todo húmedo que tanto se había hecho de rogar con un verano prorrogado hasta bien entrado octubre, saludó las ceremonias que honran a San Frutos. Las predicciones que presagiaban unas horas pasadas por agua se cumplieron. Y eso que los nubarrones que asfaltaron de gris el envidiado cielo de Segovia se habían aguantado. Amenazaban, dejaban soltar alguna gota, pero en ningún caso osaban interrumpir los primeros compases de la jornada festiva en la ciudad, preparada para repetir la liturgia de la Venerable Cofradía del Paso de la Hoja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cae el primer bolardo para evitar cabezazos contra las farolas de la miniacera del viaducto de Arco de Ladrillo
  2. 2 Tres heridos, entre ellos dos menores, tras volcar un turismo en la N-601 en Laguna
  3. 3 Herido un octogenario tras colisionar un coche y un bus urbano en San Pablo
  4. 4

    El renovado entorno del viaducto de Arco de Ladrillo crea un peligroso islote sin pasos para peatones
  5. 5

    Una alfombra de la Seminci nublada y con pocas estrellas
  6. 6

    «Que Motores de Valladolid sea prioritaria para Horse te da una pequeña ventaja, pero no lo es todo»
  7. 7

    Carnero admite algún «coste excesivamente elevado» en la tasa de basura y se abre a revisarla
  8. 8 Descubren un yacimiento al plantar el bosque que conmemora el Fuero de Brañosera
  9. 9 Un original perrito de chorizo criollo con chimichurri en un nuevo bar de Valladolid
  10. 10

    Alquileres disparados en Valladolid: en La Rondilla y Circular es donde más suben en relación con los ingresos de sus vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La lluvia deja un San Frutos a cubierto, íntimo en los premios y sin himno