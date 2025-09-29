La lluvia agua el cortejo pero no el fervor por la Fuencisla La liturgia popular del regreso de la Virgen al santuario por las calles de Segovia tendrá que esperar al optar por no exponerla a las inclemencias

La liturgia popular del traslado de la Virgen de la Fuencisla a su santuario tendrá que esperar a otro momento en el que las condiciones meteorológicas se alíen con el fervor. No han tenido suerte este año los devotos de la patrona de la ciudad de Segovia, que este domingo asistían con pesar a cómo prevalecía la protección de la imagen a su exposición multitudinaria. Así lo decidió la cofradía, que prefirió no poner el peligro la talla ante la amenaza de una lluvia otoñal que ha ido y venido durante la jornada dominical.

Ese agua que empapaba el suelo es al que se encomendó el obispo, Jesús Vidal, quien viendo el vaso medio lleno agradeció y pidió que este maná en forma de precipitaciones ayude a controlar y sofocar el incendio que unas horas antes había saltado desde la provincia de Guadalajara al nordeste segoviano obligando a desalojar la urbanización de La Pinilla y el pueblo de Riofrío de Riaza. No hay mal que por bien no venga, pensó el prelado.

Así pues, la manifestación masiva de los segovianos arropando a la Virgen de la Fuencisla por las calles de la capital segoviana en su recorrido desde la Catedral hasta el santuario no pudo repetirse como otros años. Las camareras de la cofradía que honra a la patrona bajaron la imagen de la carroza y con cuidado la introdujeron en un vehículo que la regresó a su templo. Eso sí, el trayecto hizo una escala en la plaza del barrio de San Lorenzo.

Allí aguardaban vecinos del popular arrabal de la ciudad y otros feligreses y curiosos para honrarla. La lluvia no les iba a despojar de la ilusión con la que habían aguardado el día en la que, vestidos con trajes tradicionales, danzaron en honor a la Virgen, que fue testigo del tributo protegida bajo una carpa que habían instalado para protegerla de las inclemencias que habían aguado la procesión.

Tampoco los fieles se quedaron sin rendirla devoción. Centenares de segovianos se acercaron a la Catedral, a pesar de la lluvia amenazante que incluso cumplía esos amagos con chaparrones que resguardaron todo el ritual en el interior de la Dama de las Catedrales, que además este año cumple quinientos años de la colocación de la primera piedra de su construcción.

Procesión intramuros

Dentro de los muros del templo de la Plaza Mayor, todo el fervor contenido se rindió a la Virgen de la Fuencisla después de que resonaran los rezos del rosario por parte de los asistentes. La cofradía, que había decidido no salir en la popular procesión, sí alumbró la fervorosa despedida interior de los católicos segoviano, a salvo del agua que también se empeñó en deslucir el traslado desde el santuario hasta la Catedral en el preámbulo al novenario al que ponía fin los actos de este domingo. Entonces, en la plaza de San Martín, durante la parada frente a la iglesia, comenzó a llover. Con una hora aún por delante hasta llegar a la Plaza Mayor, los cofrades cubrieron la imagen con plásticos para protegerla. Pese a todo, el fervor no decayó en ningún momento, tal y como ocurrió este domingo.

Intramuros, la comitiva procesionó por el recorrido de la girola para que los fieles no se quedasen sin acompasar sus pasos a los de los costaleros que portaban la imagen de la patrona de la ciudad de Segovia.

Se da la circunstancia que el regreso al santuario estaba condicionado este año por las obras que se llevan a cabo en el paseo de Santo Domingo. El nuevo itinerario de retorno que cruzaba el Acueducto encaminándose hacia Vía Roma ha quedado intacto, aunque el vehículo en el que se viajaba la imagen sí hizo la esperada escala en San Lorenzo.

A los actos, como es tradicional, acudieron representantes de las hermandades, feligresías y c cofradías de la Semana Santa de la capital, así como de otras instituciones católicas. También rindieron honores a la Virgen de la Fuencisla autoridades civiles, con el alcalde de Segovia, José Mazarías, al frente.

Tampoco faltó el tributo castrense de la Academia de Artillería. Alumnos de la escala básica de suboficiales de esta institución militar desfilaron ante la patrona. Más festiva pero también emotiva ha sido la demostración que han escenificado miembros del Grupo de Danzas Teodosio el Grande, que bailaron en homenaje a la Fuencisla en su despedida de la Catedral segoviana.

