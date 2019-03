Así llegó la música de verdad Socios de la Filarmónica, el día que recibieron la Medalla de Bronce del Ayuntamiento. / Óscar Costa La Sociedad Filarmónica de Segovia, que celebra su centenario, reivindica la talla de los intelectuales de la época LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Lunes, 25 marzo 2019, 12:08

La Sociedad Filarmónica de Segovia no tenía piano, un eje vertebrador de su existencia, y vivía de préstamos. Este colectivo, que celebró en diciembre su centenario, decidió en una reunión de 1928 comprar por fin uno, que llegaría en 1930. Ocurre que aquel piano de media cola nunca se terminó de pagar y provocó la segunda quiebra de la sociedad. Era un Player, la mejor marca de la época, adquirido a una casa madrileña. Y lo inauguró una figura reverencial de la época como Enrique Aroca. Ahora sirve de decoración del Cine Club Studio en la antigua Escuela de Magisterio. La anécdota ilustra la ambición del colectivo de intelectuales de principios de siglo, que costeaba el proyecto, para dar a una ciudad de dimensiones modestas la mejor música posible.

La relación de la Filarmónica con lo que entonces era la Universidad Popular de San Quirce es crucial. De hecho, hubo varios directores que lo fueron de ambas casas. Hubo conciertos en San Quirce, que fue su primer domicilio social –recuperado recientemente– en la calle Capuchinos Alta. «Me pareció muy importante reflejar esa relación, que la Filarmónica vuelva a donde empezó», explica la directora de la sociedad, Carmen Gruber. La reunión anual se celebra allí, así como el concierto del inicio de temporada. Este curso lo dio María Rosa Calvo-Manzano, socia de honor por sus 12 eventos con la Filarmónica.

El germen de la sociedad surge con la apertura del teatro Juan Bravo, en 1918, a cargo de Alberto Villoslada. No sobraban los locales para conciertos más allá del teatro Miñón, el antiguo Convento de Mínimos. «En Segovia había una efervescencia cultural enorme para una ciudad que tendría poco más de 10.000 habitantes», explica el vicepresidente de la sociedad, Víctor Mayor, todo un historiador del colectivo. Los intelectuales locales, reunidos en el Casino de la Unión, diagnosticaron la necesidad de formar una sociedad.

Constancio Maldonado, director de la banda musical de la Academia de Artillería, tuvo un papel clave porque en su destino anterior, Asturias, conoció tres sociedades filarmónicas: Oviedo, Gijón y Avilés. El auge internacional de las filarmónicas, con Viena o Berlín como referentes, era una tendencia consolidada. La primera sociedad española surgió en Las Palmas, beneficiada del tránsito de viajeros. Había otras instituciones locales dedicadas a la música como el Orfeón Segoviano, la banda del hospicio o la de Carlos Martín, autor del himno a Segovia. Desde la de Artillería, Maldonado escribe en 1917 que Segovia necesita una sociedad en pos de oír «lo que se llama música de verdad». El periodista Julián Pérez o Luis Casares, músico de la Catedral, le acompañaron en la primera junta directiva, dirigida por Eduardo Álvarez.

El Juan Bravo se inauguró con una obra de teatro, 'La alcaldesa de Hontanares', pero su segundo gran evento fue el primer concierto de la Filarmónica, el 9 de diciembre de 1918, a cargo de la Orquesta Benedito, un grupo sinfónico madrileño. El siguiente año hubo cinco conciertos, a cargo del Cuarteto Español, el Trío de Barcelona o la Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigida por Enrique Fernández Arbós, un violinista considerado como el mejor director nacional de la época. La sociedad dio 19 conciertos hasta 1922 y apostó por un programa de gran calidad; tal es así que la orquesta madrileña tenía que recudir su repertorio porque no entraba en el Juan Bravo. «Y no eran como ahora, sino pequeñajas. Lo primero, porque tenían dificultades para encontrar músicos», apunta el vicepresidente.

La sociedad vivía entonces por encima de sus posibilidades y en 1922 echó el cierre. No hay documentación que lo refute, pero el análisis es claro. «Nos lo figuramos, se acabó el dinero porque esos intérpretes valían un riñón». Eran los socios los que costeaban la sociedad, y quieren la recuperaron en 1927, un año clave porque se cumplía el centenario de la muerte de Beethoven. Se plantea la opción de adherirse a una sociedad de conciertos madrileña, pero queda rechazada. Mariano Quintanilla asumió un rol protagonista para recuperar los cimientos. Los intelectuales respondieron; María Zambrano era una habitual en los conciertos y uno de los primeros socios de esta segunda época fue Antonio Machado. Otra ilustre como María de Pablos fue también imprescindible.

El grupo renace por todo lo alto. El apellido de algunos socios llamaba la atención y la documentación rescatada en San Quirce les permitió incluirles en un libro que homenajeaba el 80 aniversario. La explicación era que Maldonado inscribió a los cadetes de la Artillería como socios, con sus tres pesetas. Una aportación crucial de apellidos catalanes o vascos. No se bajaron las pretensiones y los conciertos, de nuevo en el Juan Bravo, eran de primera línea. Y se compró el famoso piano, una delicia musical pero una pesadilla contable. Empezó a decaer la oferta según fue cayendo el efectivo y en 1934 apenas se dieron tres conciertos.

Y volvió a desaparecer. «Así como en la primera época desaparece pero no hay restos, en el 1935 sí aparecen informaciones de una reunión de la junta directiva para tratar diversos anuncios. El asunto era a ver quién pagaba el piano», recuerda el vicepresidente. A comienzos de 1936, sin ninguna relación con la Guerra Civil, se informa de la disolución. «Uno de los asuntos era enajenar las propiedades. Es decir, el piano. Y de eso no tenemos noticias». Hasta que apareció en la Escuela de Magisterio. No hubo que devolverle y Carmen recuerda en sus inicios cómo el instrumento paseaba todo tipo de locales segovianos. El grupo ha tocado en el Seminario, en el teatro Cervantes, el actual campus del IE University, el colegio Domingo de Soto, en la iglesia de San Millán, San Juan de los Caballeros, las Jesuitinas, la Fundación Caja Segovia, en la Sala Zuluaga, San Clemente, en el Parador –hizo falta fletar un autobús– o en el Conservatorio. «¡Fíjate qué peregrinaje!», sonríe Carmen.

El último renacer de la sociedad fue en mayo de 1940, siempre bajo el mismo nombre, pese a la huida del exilio de muchos intelectuales como Rubén Landa, presidente entre 1929 y 1931, que se marchó a Francia. Fue al albor del franquismo y el primer presidente fue un militar, José Jiménez Alfaro. Apenas estuvo un año. El más longevo fue Francisco Rodríguez Guerrero, que presidió la sociedad desde 1951 hasta 1989. La sucedió Antonio de Mateo Remacha, actual presidente de honor, que dejó a su vez el puesto a Carmen Gruber. Siguieron viniendo ilustres como el violinista segoviano Joaquín Vidaechea, fallecido el mes pasado, el pianista Rafael Orozco o el guitarrista Andrés Segovia.

La sociedad no jugó un papel relevante en el franquismo y se muestra satisfecha de su carácter apolítico. «La Filarmónica no quiso meterse nunca en polémicas», explican. Se mantiene en la actualidad. Luis Peñalosa era vicepresidente y renunció motu propio a su puesto en la sociedad antes de presentarse en 2011 a las elecciones municipales con Izquierda Unida. Acabada su responsabilidad, volvió. «No hablamos a quién partido vota cada uno. Hay gente de izquierdas, de derechas… a lo mejor hasta tenemos a alguno de Vox», sonríe Víctor. Carmen describe esa prudencia como clave para la longevidad del colectivo.

Y se adapta a los nuevos tiempos. Las mujeres pagaban la mitad que los hombres hasta que Carmen, bilbaína, se convirtió en 1979 en la primera mujer con un puesto en la junta directiva. Era entonces una veinteañera pianista y escribía en publicaciones musicales. Reflexiona con el tiempo lo «natural» que fue derribar esa barrera hasta una paridad, lograda sin buscar cupos, entre los diez integrantes de la junta actual. Carmen lleva desde entonces al frente, ya sea como asesora, tesorera o presidenta. Y la sociedad adquirió hace ya 20 años otro piano, que se usó desde la Filarmónica hasta el Alcázar, trasladado a pie. «Un milagro», subraya Carmen. Es un Yamaha C7 y los socios lo pagaron mediante una derrama, unas 7.500 pesetas por persona. Solo se había utilizado en un concurso en Santander; costaba 3,5 millones de pesetas más un préstamo con un 13 por ciento de interés. Se pagó poco a poco con las cuotas; ahora cuenta con algo más de 250 socios, más convenios puntuales con el Conservatorio, y la cuota anual son 130 euros. Hay una media de unos 15 conciertos por temporada, de septiembre a junio.

La oferta se ha ido enriqueciendo con ofertas como jazz clásico. El 27 de marzo viene la orquesta sinfónica Arts Symphony y el 2 de abril habrá fado con Minha Lua, expresión portuguesa basada en el canto. La sociedad ha traído también flamenco o tango. El día 24 de abril habrá un concierto con Puerto González y la mezzosoprano Cristina del Barrio. Su programa está disponible en la web www.filarmónica.asociones.segovia.es y acaba en mayo para no solaparse con otros festivales segovianos.

Preocupa que el grueso de asistentes a los conciertos sea gente mayor. «Muchos nos dicen que hay que traer a gente joven. ¡Tráela tú! Hemos hecho lo imposible», ahonda el vicepresidente. Los acuerdos con institutos y colegios –se daba un carnet a cambio de una cuota mínima– no han funcionado por falta de asistencia. Entre los estudiantes de Magisterio tampoco triunfó porque los jueves era día de fiesta. «No hay nada para la formación como un concierto en directo, del tipo que sea. Lo que estás oyendo es magistral, por los intérpretes y por los instrumentos. Los acordes y las bases son las mismas, no han cambiado. Y es algo desperdiciado», lamenta la presidenta. ¿Cómo se logra una generación de relevo? «Esto es como una lágrima, van cayendo gotitas. Cada año se mueren unos cuantos», explica Carmen. El número vaya cayendo «muy poco a poco» porque van entrando nuevos socios cuando llegan a una edad con más libertad de agenda.

El grupo no tiene medios para un centenario por todo lo alto, así que lo conmemoró en diciembre replicando un concierto de María de Pablos. La sociedad recibió el jueves la Medalla de Bronce del Ayuntamiento de Segovia por su trayectoria centenaria.