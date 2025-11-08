El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Diego Campo levanta la cabeza con el balón controlado durante un partido en La Albuera. Juan Martín

Diego Campo, centrocampista de la Gimnástica Segoviana

«Llegó un momento en el que me levantaba y no quería ir a entrenar»

El medio visita hoy con la Sego al Rayo Cantabria, el filial del Racing desde el que tuvo a tiro el fútbol profesional, una presión que le hizo «tocar fondo»

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 10:26

Comenta

Paradojas de la vida, el año en el que Diego Campo (16 de noviembre de 2001) olió el fútbol profesional –debutó con el Racing de ... Santander en Segunda División– fue el más infeliz. «Vi que era una oportunidad para mí, que lo tenía muy cerca, y sí que me presioné. A nivel mental, colapsé. Lo pasé fatal». Entendió que había nacido para disfrutar del balón, una relación sana, sin el hábito de monje que requería la odisea. «Llegó un momento en el que me levantaba y no quería ir a entrenar. Volvía a casa y ¿qué? ¿Me iba a cuidar la alimentación? Si lo que no quería es pensar en el fútbol. Me iba con los amigos y comía cualquier cosa. Para tener éxito en el fútbol, yo creo que tienes que llegar a obsesionarte». Vuelve hoy (15:30 horas) a Santander para medirse al Rayo Cantabria, el filial, con la Gimnástica Segoviana. Y con la paz de saber quién es, sin renunciar al objetivo. «En esa etapa toqué fondo. A partir de ahí, aprendes. Empiezo otra vez en Segunda RFEF, pero esto es una carrera larga».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere tras sufrir un infarto mientras caminaba por el paseo del Hospital Militar de Valladolid
  2. 2

    Otro arco de luces de Navidad, el tercero en 48 horas, cae sobre la calzada y alcanza a un peatón en López Gómez
  3. 3 La boda del padre de Lamine Yamal con una joven de 23 años genera una lluvia de comentarios
  4. 4

    Un súper en María de Molina dará servicio a la franja del casco histórico de Valladolid con menos oferta
  5. 5 Dos detenidos por atracar a punta de pistola y con amenazas de muerte un comercio de Valladolid
  6. 6

    Eurostars luce ya su marca en la calle Constitución
  7. 7

    Cada vez llegan más personas con dolor crónico sin controlar a las Urgencias de los hospitales
  8. 8

    La abuela de Valladolid que ha conquistado el corazón del cantante Antoñito Molina
  9. 9 Encuentran 18 perros abandonados, dos de ellos muertos, en un pueblo de Segovia
  10. 10

    Así es a vista de dron el vertedero que trata los 438.356 kilos de basura diarios que generan los vallisoletanos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Llegó un momento en el que me levantaba y no quería ir a entrenar»

«Llegó un momento en el que me levantaba y no quería ir a entrenar»