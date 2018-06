Libros con vida propia Asistentes a la inauguración de la feria hojean libros en uno de los expositores. / M. R. Una docena de libreros participan en la feria de Cuéllar MÓNICA RICO Cuéllar Domingo, 24 junio 2018, 12:16

Novela, poesía, cuentos, facsímiles, libros de cocina, de segunda mano, de ciencias, cine, viajes o música... Miles de títulos salen a la calle en una nueva edición, la undécima, de la Feria del Libro Villa de Cuéllar, una cita en la que más de una docena de libreros dan a conocer parte de su oferta, en ocasiones acompañados de los propios escritores, en los paseos de San Francisco, donde pueden contemplarse también las exposiciones que completan la programación de este año, dedicada a los clásicos de la literatura, por lo que portadas a gran tamaño de libros como 'La Celestina' o 'El Lazarillo de Tormes' pueblan el recinto ferial.

La librera vallisoletana Charo Vergaz mostró, en la apertura de la feria, su amor por los libros, «objetos con vida propia» que le han permitido conectar con personas de otros ámbitos artísticos, así como conocer a grandes escritores, editores, otros libreros y a multitud de lectores, que incluso acabaron siendo amigos. Librera desde que tenía 18 años, afirmó que nunca ha querido dedicarse a otro oficio y recordó sus años al frente de Rayuela, que cerró sus puertas

Vergaz ensalzó labor del librero y se mostró agradecida por haber podido trabajar «en lo que más me gusta», un sector al que sigue ligada como comunicadora cultural y a través de sus colaboraciones en programas de radio y televisión. «Nunca he concebido un mundo sin libros», resumió Vergaz, que explicó a los asistentes cómo es la apuesta de un librero por una publicación determinada, desde su colocación en el escaparate hasta las recomendaciones a los clientes. También relató sus experiencias en otras ferias del libro, iniciativas que alabó porque sacar los libros a la calle los acerca a un público más amplio, especialmente a aquellos que no visitan las librerías.

Tras la apertura de la feria comenzaron las actividades. El expositor de la editorial Léeme Mucho contó con la presencia del escritor y astrólogo Raúl Prieto, que presentó su obra 'Jesús es Leo', y la escritora y editora Rosa Eva Rabanillo promocionó 'Anda…que te tenga que enseñar yo a hablar de sexo'.

En la primera jornada de la feria, el viernes, la música se mezcló con los libros. La audición de fin de curso de la Escuela Municipal de Música Cecilio de Benito se desarrolló en la iglesia de San Francisco, junto a los paseos. Ya con las casetas cerradas, la zona de la Huerta de la Alegría acogió el desarrollo de la hoguera de San Juan, actividad amenizada por dulzaina y tamboril y que se cerró con una chocolatada popular.

Los más pequeños pudieron disfrutar ayer de talleres infantiles y cuentacuentos y sesiones de narración para público familiar, actividades que también continuarán hoy. Tampoco faltó la presencia de autores como Clara Fuertes, con su obra 'El gran dragón negro'; Lucas Vaz, con 'Efímera'; el escritor vallisoletano conocido como Álber_4, con 'El secuestro de la esperanza', o Fernando Cotta, con 'El duque del Altozano'. Uno de los actos centrales fue la presentación del libro 'La cultura de bolsillo', escrito por los profesores de la Universidad Complutense de Madrid Juan Miguel Sánchez Vigil, José Luis Gonzalo Sánchez-Molero, Fermín de los Reyes y María Olivera Zaldua.

El programa de hoy se abrirá, a las 11:30 horas, con un taller de huellas y rastros para niños, al que seguirán otras iniciativas para el público infantil. La literatura de terror y la poesía también tendrá un hueco importante. Los autores de 'Malditas lágrimas de sangre', Lourdes Delgado y Jesús Salas, estarán presentes en la feria, que también acogerá un coloquio de poesía entre los poetas Luis Sanz 'Chan' y David Hernández Sevillano. Por la tarde será el turno de la poeta Gloria Martín, con su libro 'Atrás queda la luz'.

A partir de las 18:00 horas tendrá lugar la lectura de poemas y entrega de premios del Concurso de Poesía Isaías Rodrigo, mientras que a partir de las 20:00 horas se entregarán los premios del certamen Menudo Festeamus. Ambas actividades tendrán lugar en la carpa de presentaciones.