Las librerías afrontan este martes uno de sus días fuertes del año Intercambio de libros en la Plaza Mayor, el año pasado. Los establecimientos instalarán puestos en la Plaza Mayor, con la presencia de autores segovianos, y aplicarán un descuento del 10% EL NORTE Segovia Lunes, 22 abril 2019, 12:34

Las librerías segovianas afrontan mañana martes uno de los días más fuertes del año. Salvando las distancias, Segovia vivirá su particular 'Sant Jordi', la tradición que marca la llegada de la jornada más romántica del año para los catalanes. En esta ciudad no hay costumbre de obsequiar con una rosa roja el 23 de abril, pero «sí va cuajando la costumbre de regalar (o regalarse) un libro», explica el presidente de la Asociación de Libreros de Segovia, Guillermo Herrero.

Integrada por diez librerías (Antares, Cambra, Cervantes, Diagonal, Entrelibros, Farinelli, Ícaro–La Granja y Segovia–, Intempestivos y Silver), la asociación saca los establecimientos a la calle para celebrar, como cada 23 de abril, fecha de la muerte de Cervantes y Shakespeare en 1616, el Día del Libro. Se trata de una jornada «para poner en valor uno de los elementos fundamentales de la cultura y la educación, uno de los pilares sobre los que la sociedad se apoya. Está comprobado que la lectura estimula la imaginación y la creatividad, despierta sentimientos y sensaciones y, sobre todo, nos hace crecer como personas», señala Herrero. En Segovia, el sector sobrevive con dificultad, con pequeños establecimientos que cuentan con uno o dos trabajadores, pero lo cierto es que son pocas las librerías que han echado el cierre en los últimos años. El libro electrónico, que se vislumbraba como una amenaza, no ha llegado a cuajar, pero sí se afronta con preocupación el crecimiento que el comercio electrónico viene experimentando de manos de gigantes como Amazon. Lejos de establecer una guerra con la venta 'on line', buena parte de las librerías segovianas se han sumado a esta realidad con su presencia en Internet por medio de páginas web que, además, incluyen un servicio de comercio electrónico, aunque este tipo de ventas no dejan de ser residuales, reconoce Herrero.

Las librerías segovianas instalarán mañana puestos en la Plaza Mayor, en los que se aplicará un descuento del 10% a quienes acudan a comprar un libro. Además de las distintas actividades programadas por el Ayuntamiento, a lo largo de toda la jornada estarán presentes en los puestos diversos autores segovianos para firmar sus obras y conversar con los lectores.

Por la mañana, a partir de las doce, estará en el puesto de Librería Cervantes el folclorista Feliciano Ituero, quien interpretará varias piezas de su libro-CD 'Poetas y personajes en Segovia'. Librería Diagonal contará a mediodía con la presencia de la escritora infantil Marisa Alonso, autora de 'Los Cucusillas' o 'Universos'; y Entrelibros, con la ilustradora y cuentista María Albarrán, autora de 'Ratoncito Pérez. Una aventura por Segovia' o 'La leyenda del Acueducto'. A la misma hora, el entomólogo Alfonso Robledo visitará el puesto de Ícaro-La Granja para firmar ejemplares de sus libros sobre mariposas e insectos de la Sierra del Guadarrama.

Por la tarde, Mariano Fuente presentará en Entrelibros su novela 'Últimos días de Adonay en la ciudad menguante', mientras en Diagonal, a las 18:00 horas, estarán la cuentista Cristina Oleby y la ilustradora Silvina Eduardo dando a conocer su última creación, 'Quiero ser como tú'.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Segovia, habrá una actuación musical en el quiosco de la Plaza Mayor, a las 19:30 horas. Será el dúo formado por Silvia Sanjuán & Helen Crilly. Dos guitarras y dos voces se unen para interpretar melodías inolvidables de pop, rock y canción de autor.

El Día del Libro brinda a los segovianos la oportunidad de visitar las librerías, en sus propios establecimientos y en la Plaza Mayor, para descubrir las últimas novedades editoriales o, si se prefiere, comprar alguna obra clásica. «Las diez librerías pertenecientes a la Asociación de Libreros de Segovia son muy diversas, por lo que pueden ofrecer un amplísimo abanico de libros, de todo tipo. Y además, el mejor asesoramiento», señala su presidente, que destaca que Segovia vive una eclosión de escritores y temáticas locales.

En la Biblioteca Pública

Además, la Biblioteca Pública acoge desde hoy y hasta el día 30 una programación especial dirigida a pequeños y mayores programa incluye exposiciones, cuentacuentos, cine familiar y performances literarias. El taller 'Le@ con la biblioteca' concluirá el miércoles, así como el cuentacuentos para el público familiar 'Abuel@s' y la Obra de Teatro Frankistina ( forma parte de la campaña de artes escénicas que la Junta desarrolla en las bibliotecas).

Turismo de Segovia conmemorará el Día del Libro con dos propuestas en torno a la figura de Machado. Por la mañana, a las 11:00 horas, partirá la visita guiada gratuita Paseo Machadiano, una ruta que incluye los lugares que frecuentó el poeta durante su estancia en Segovia y recorre el camino que realizaba a diario entre el instituto donde impartía clase y la pensión que habitaba. ntonio Machado.

Las invitaciones para participar en la visita están disponibles en el Centro de Recepción de Visitantes. Además, la Casa-Museo del poeta ofrecerá una jornada de puertas abiertas de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00.