La Lastrilla decide celebrar el circo de animales pese a las protestas Elefantes de un circo. / Reuters El alcalde, Vicente Calle, entiende que el legado del espectáculo es positivo y disiente de las críticas del colectivo Segovia Antiespecista LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Viernes, 1 marzo 2019, 12:00

La Lastrilla celebra desde ayer hasta el domingo el polémico circo de animales que la asociación Segovia Antiespecista califica de «anacrónico y cruel» y ante el que ha decidido manifestarse. El alcalde del municipio, Vicente Calle, respeta el derecho del colectivo, que emitió el martes su rechazo a los circos con animales en pos de una «reconversión» de las artes escénicas, pero disiente y entiende que es positivo el legado del espectáculo.

El alcalde precisa que elAyuntamiento de La Lastrilla sigue los cauces administrativos marcados por la Subdelegación del Gobierno a la hora de autorizar las diversas manifestaciones previstas por el colectivo Segovia Antiespecista a lo largo de la duración del evento. Calle insiste en que la seguridad del municipio es competencia de la Guardia Civil, que será quien deberá tomar medidas si así lo considerase. Las protestas tendrán lugar en los aledaños del circo, junto a la plaza de las Canteras.

«Una forma de cultura»

«Cada uno puede tener su opinión. A mí me gustan los animales y he defendido el circo porque creo que es una forma de cultura y de enseñar a los niños. Al que no le guste, es su opción manifestarse y yo no me voy a poner en contra de ello», subraya el alcalde, que traza el paralelismo con las matanzas, a las que se ha dedicado profesionalmente, para ilustrar que, a su juicio, los cambios en el modelo de artes escénicas como el circo responde a una decisión de los organizadores.

«Hubo un momento en que se mataban delante de la gente y eso se modificó. Ahora traemos un canal de cerdo y lo acompañamos con una dulzaina y un tamborín». El municipio celebra el domingo una matanza en El Sotillo junto a la Asociación de Vecinos, a partir de las 12:30 horas en el centro cultural Julio Boal.

Por otro lado, el Consistorio está estudiando la exención fiscal de 190.000 euros solicitada por la congregación de Madres Concepcionistas en la construcción su nuevo centro académico en El Sotillo. Queda, pues, pendiente del informe que está elaborando el secretario municipal, detalló Vicente Calle.