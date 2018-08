El PP lamenta la falta de apoyo del Ayuntamiento de Segovia al Sinodal de Aguilafuente Raquel Fernández habla con el concejal de su grupo Juan Antonio Miranda en un pleno. / E. N. Los populares critican que Luquero no muestre «la misma disposición» que la expresada con la Semana Renacentista de Medina del Campo EL NORTE Segovia Viernes, 17 agosto 2018, 11:03

El grupo municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Segovia muestra su «sorpresa y, al mismo tiempo, decepción», ante el «entusiasmo mostrado por Clara Luquero» al presentar en la ciudad los actos y la colaboración municipal con la Semana Renacentista de Medina del Campo», y que esta actitud frente a «una recreación histórica de indudable magnitud no se traslade a una celebración algo más cercana, como es el Sinodal de Aguilafuente, de no menor importancia», y que se conmemoró durante el primer fin de semana de agosto.

Para los populares, «en una ciudad cuya alcaldesa aprovecha cualquier oportunidad para sacar la bandera de la Cultura, es decepcionante que no se preste colaboración o se tienda la mano a la organización de un evento que pretende rememorar, a través de recreaciones teatrales, un hito histórico que, no olvidemos, terminó por suceder en la capital; en la imprenta de Juan Párix».

Señala la portavoz del grupo de la oposición, Raquel Fernández, que los vecinos de Aguilafuente «han manifestado en varias ocasiones su descontento con el gobierno de la capital», pues no llegan a entender «cómo un acontecimiento histórico como la impresión del primer libro en España en el año 1472 no parece importar a la alcaldesa y sus concejales». Recuerda el PP que, al contrario, el equipo socialista ha mostrado su apoyo a la Semana Renacentista de Medina, «llegando a ofrecer hace unos días una rueda de prensa en el propio Ayuntamiento de Segovia para dar a conocer la programación».

Fernández apunta que «nos parece muy bien que el equipo de gobierno apoye, si así lo considera, celebraciones como la de Medina del Campo, cuyo vínculo con Segovia no ponemos en duda», pero añade que «lo que no se puede comprender es que Clara Luquero no muestre la misma disposición a difundir la programación del Sinodal de Aguilafuente o incluso a ofrecer a su organización la colaboración necesaria para llevar a cabo alguna de las representaciones teatrales en la ciudad».

Recuerda la portavoz al respecto que desde hace unos años el Sinodal de Aguilafuente está presente en la Media Maratón gracias al interés de la organización de la carrera, «no del gobierno municipal», e indica que «si acaso, el taller de Juan Párix ha sido mencionado en el trayecto planificado de alguna Noche del Libro, organizada desde la Concejalía de Cultura, pero en esa ocasión finalmente se hizo demasiado tarde y los paseantes no llegaron a parar allí».

Decepción

El grupo municipal popular se muestra «decepcionado con la actitud del equipo de gobierno del PSOE y su política cultural, que excluye a la provincia y cuantos actos de este tipo se celebran en ella». Por eso, incide Fernández, «creemos que el concepto de Cultura de Clara Luquero es selectivo y consideramos que el Ayuntamiento de la capital debería tener más en cuenta y colaborar para difundir las celebraciones de la provincia», ya que «supondría un beneficio mutuo, especialmente de cara a aprovechar las sinergias que brindan sectores como el turismo».

Además, recuerda que la importancia de crear esas conexiones con los eventos que tienen lugar en toda la provincia de Segovia «fue uno de los asuntos en los que se incidió durante la última campaña electoral municipal del PP».