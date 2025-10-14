«La lactancia materna debe ser prioritaria»

Manuel Antonio Pacheco Barrio Segovia Martes, 14 de octubre 2025, 15:56 Comenta Compartir

La Liga de la Leche lleva funcionando en Segovia desde 2008 y recientemente se participado, como cada año, en la celebración internacional de la Semana de la Lactancia Materna para visibilizar ante el conjunto de la sociedad, y especialmente de cara a las madres, la importancia de dar el pecho a los bebés. Por este motivo, salieron a la calle, concretamente a la Avenida del Acueducto, donde instalaron una mesa informativa en la que repartieron folletos informativos realizando también actividades de juegos infantiles en plena calle para darse a conocer.

En Segovia cuentan con tres monitoras, una de ellas es Marta García Pérez que destaca que todavía «hay mucha gente que se sorprende porque haya una asociación como esta de apoyo a las madres ya que a veces se sienten muy solas cuando tienen a su bebé, necesitan que las apoyen y escuchen en los temas de lactancia». En cuanto a la información que reciben desde los centros de salud, indica que «las matronas están muy bien preparadas, pero a veces necesitan a una persona más cercana que haya sido madre pasando por una situación como las suyas y para eso estamos, para que nos conozcan».

Desde que empezaron a funcionar hace casi dos décadas han notado que las madres están más informadas gracias a Internet y las Redes Sociales, pero también tiene sus riesgos ya que «a veces se hacen eco de informaciones contradictorias por lo que intentamos facilitar información veraz y contrastada desde un punto de vista médico, como la que se aporta desde entidades como la Asociación Española de Pediatría, para contrarrestar otras cosas que se pueden encontrar en la Red».

La era digital en la que vivimos facilita el acceso rápido a mucha información, pero estar permanente conectados a los dispositivos está llevando a dejar en un segundo plano el contacto personal. «Notamos que las madres se sienten más solas porque las relaciones ahora son más virtuales, por lo agradecen muchos las reuniones presenciales que hacemos mensualmente en el Centro Cívico de La Albuera el tercer viernes de cada mes para poder hablar entre ellas», manifiesta Marta García. Normalmente acuden a estas citas entre ocho y doce madres que pueden ir solas o acompañadas de su pareja, convirtiéndose en un punto de encuentro ya que más que una charla es un momento para intercambiar opiniones, sensaciones y experiencias que las enriquece porque las comparten con otras madres siendo un punto de apoyo para ellas.

Su objetivo es que se priorice la lactancia materna buscando el apoyo social para las madres junto con los recursos necesarios para poder amamantar a sus pequeños con éxito hasta los dos años de edad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Española de Pediatría, entre otras entidades vinculadas con la sanidad, recomiendan la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses destacando los efectos beneficiosos tanto para la salud del lactante como la de la madre.

Los bebés que toman leche materna potencian su sistema inmunológico y tienen un menor riesgo de padecer diversas enfermedades como otitis, gastroenteritis, infecciones respiratorias, dermatitis, etcétera. Del mismo modo, las mujeres que amamantan a su bebé tienen un menor riesgo de sufrir una hemorragia postparto, sin olvidar que la lactancia materna potencia el vínculo entre la madre y su hijo. Desde la Liga de la Leche de Segovia critican «el interés de ciertas marcas comerciales por que las madres se informen a través de ellas para acabar dando leche de fórmula, por lo que hay que recordar que este es uno de los objetivos de esta Semana Internacional, priorizar la lactancia materna y recordar que detrás de determinadas informaciones sobre este tema hay ciertos intereses detrás».

Según los últimos datos de la Encuesta de Salud de España 2023 realizada por el INE, los últimos disponibles ya que no han sido actualizados desde hace dos años, la lactancia materna goza de una buena aceptación en la sociedad española ya que ha llegado a la cifra más alta de la serie histórica desde que se recopilan estos datos. Concretamente el 47% de las mujeres da el pecho a sus bebés hasta los seis meses, lo que supone un incremento de ocho puntos porcentuales en la última década. En este sentido, Marta García, monitora de la Liga de la Leche en Segovia, confía en que «el aumento del tiempo del permiso de maternidad y paternidad aprobado recientemente suba la tasa de lactancia porque hay muchas madres que al volver al trabajo tienen muchas dificultades para seguir dando el pecho, ya que te incorporas cuando el bebé tiene tres meses y medio y eso trunca muchas lactancias».

La asociación insiste en la necesidad de informar a las madres, incidiendo especialmente en las primerizas porque «encuentran poco apoyo en la sociedad ya que les dicen que no pasa nada porque les des un biberón, cuando estos comentarios son los que van a hacer que su autoestima se vaya viniendo abajo y no tengan la suficiente fuerza de voluntad para seguir». Destacan que muchas veces son problemas derivados de las primeras horas en los hospitales tras el nacimiento, «de cómo se engancha el bebé, ya que inicialmente puede hacer hace daño a la madre, por lo que debería estar acompañada por un profesional sanitario que le ayude a dar el pecho. Eso se echa en falta».

