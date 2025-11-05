El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde del Real Sitio, Samuel Alonso, esgrime la documentación en una comparecencia de mayo de 2023 con miembros de su equipo. A. Tanarro

Segovia

El juzgado cita al alcalde del Real Sitio como investigado por supuesta malversación y prevaricación

Samuel Alonso está llamado a declarar el 13 de enero después de que la Fiscalía de Segovia sumara su denuncia a la del PP de La Granja y Valsaín

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:52

Comenta

El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso sigue en el punto de mira de la Justicia. La Fiscalía ha encontrado indicios para sumar su ... denuncia a la que en su día presentó el Partido Popular (PP) de La Granja y Valsaín contra el actual alcalde de esta localidad segoviana, Samuel Alonso. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la capital ha citado al regidor socialista para que comparezca el próximo día 13 de enero en calidad de investigado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  2. 2 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pueblo de León
  3. 3

    «Locura» por el restaurante Martín Quiroga: hasta 21 horas de cola para conseguir reserva
  4. 4 Los más ricos de Castilla y León: cuatro salmantinos y tres segovianos lideran la lista Forbes
  5. 5 La Policía Local recoge una culebra que una mujer encontró entre sus sábanas
  6. 6

    Así será la Ciudad de la Justicia que Valladolid estrenará en 2029
  7. 7

    Leroy Merlin implanta su nuevo modelo de tienda de proximidad en plena calle de Santiago
  8. 8

    Buscan un implante coclear perdido por una niña vallisoletana de 13 años: «Se lo habían puesto una hora antes»
  9. 9

    El chalé de la familia Aragón en el paseo de España
  10. 10

    Así será La Claretería: sidrería al estilo vasco, pero con productos de Palencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El juzgado cita al alcalde del Real Sitio como investigado por supuesta malversación y prevaricación

El juzgado cita al alcalde del Real Sitio como investigado por supuesta malversación y prevaricación