El juzgado cita al alcalde del Real Sitio como investigado por supuesta malversación y prevaricación

El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso sigue en el punto de mira de la Justicia. La Fiscalía ha encontrado indicios para sumar su ... denuncia a la que en su día presentó el Partido Popular (PP) de La Granja y Valsaín contra el actual alcalde de esta localidad segoviana, Samuel Alonso. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la capital ha citado al regidor socialista para que comparezca el próximo día 13 de enero en calidad de investigado.

Este frente judicial es diferente al que recientemente desencadenó la dimisión de José Luis Vázquez, quien fuera predecesor suyo en la Alcaldía y que hace unas semanas renunció al acta como procurador regional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las Cortes autonómicas al conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) le investiga por unos supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental cometidos cuando era regidor, entre los años 2007 y 2019.

Fue Samuel Alonso, quien también ocupa un escaño en el grupo socialista en la Diputación Provincial de Segovia, el que recogió el testigo del bastón de mando al frente de la corporación granjeña, prolongando la hegemonía de estas siglas al frente del Ayuntamiento, con la agrupación local más numerosa y con más peso de cuantas posee el partido en la provincia.

El Juzgado número 3 de la capital ha notificado a las partes la citación que emplaza al 13 de enero al alcalde granjeño en sede judicial. Según las diligencias instruidas, se le investiga por unos presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación. Los hechos se remontan a otoño de hace tres años. La denuncia que interpuso el PP de La Granja y Valsaín vino por una liquidación que hizo el Ayuntamiento por el uso de la vía pública por 36 días de grabación de un anuncio publicitario de una marca de coches, que a los populares les pareció escasa.

Alonso lo rebatió

En concreto, se referían a la utilización del aparcamiento junto al Parador, en la electrolinera, y del espacio habilitado para el estacionamiento de autocaravanas. En su exposición señalaban que, de haber aplicado la tasa establecida en la ordenanza, las arcas municipales tenían que haber ingresado cerca de 45.000 euros en vez de los 4.500 que levantaron las sospechas del principal grupo en la oposición del Consistorio del Real Sitio de San Ildefonso.

Alonso lo negó. El alcalde rebatió las acusaciones que brotaron en las semanas previas a las elecciones municipales de mayo de 2023. En una comparecencia con miembros del equipo de gobierno, recriminó al PP el haber actuado «de mala fe» causando un «daño institucional y personal» con su denuncia. Defendió la legalidad de las operaciones y distinguió entre dos expedientes. Uno, del 25 de julio de 2022, dedicado a la ocupación de un espacio para presentar un nuevo vehículo. El segundo registro, del 23 de septiembre de 2022, corresponde a la petición de una televisión francesa para rodar un día en el municipio. «El Ayuntamiento hace dos expedientes distintos con diferentes motivos», hizo hincapié Samuel Alonso. Uno en base a la ordenanza de ocupación de la vía pública por parte de mercancías, que tiene unos precios estipulados; y otro por la jornada de rodaje, sobre el que rige otra norma municipal diferente, justificó el regidor.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Segovia archivó la denuncia del PP, que recurrió la decisión ante la Audiencia Provincial, la cual devolvió la instrucción al órgano judicial para que ahondara en la investigación y en la recopilación de documentación requerida al Ayuntamiento.

Ahora, los nuevos indicios han motivado el movimiento de ficha y la citación del alcalde y de la que era tesorera del Consistorio cuando se produjeron los hechos objeto de la demanda del Partido Popular de La Granja y Valsaín.