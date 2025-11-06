La Junta iniciará el lunes las obras en el tramo inferior del paseo Ezequiel González

El Norte Segovia Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:46 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León iniciará el próximo lunes 10 de noviembre las obras de mejora del tramo inferior del paseo Ezequiel González, una intervención que se incluye en la remodelación de la Cuesta de los Hoyos, proyecto que contará con una inversión de más de 775.000 euros.

Las actuaciones en esta primera fase consistirán en el fresado y reposición del firme desde la glorieta de la estación de autobuses y de la Comisaría de la Policía Nacional, en su margen derecha y en ambos carriles en sentido descendente, hasta el inicio del tramo adoquinado.

La segunda fase de la actuación se desarrollará en el tramo adoquinado de la Cuesta de los Hoyos comprendido entre la rotonda de Cándido y el paseo de Santo Domingo. Esta intervención se ejecutará mayoritariamente a partir de primavera y supondrá el corte al tráfico de la carretera durante los meses que duren las obras.

El inicio de las obras en Ezequiel González se producirá apenas tres días más tarde de la reapertura del tramo superior del paseo de Santo Domingo de Guzmán tras más de dos meses de trabajos para acondicionar el adoquinado en la zona más próxima al Acueducto de Segovia. La carretera quedará abierta totalmente al tráfico este viernes, por lo que la línea 9 del transporte urbano, que conecta el barrio incorporado de Zamarramala con el Puente de Hierro, recuperará su itinerario habitual.

De esta manera, en el trayecto Zamarramala-Puente de Hierro se vuelven a realizar las paradas en San Marcos, Casa de la Moneda, Convento de Santa Cruz, Acueducto, Padre Claret, Hermanitas de los Pobres, avenida Juan Carlos I y Puerta de Madrid. Se dejan de realizar las paradas provisionales que se habían establecido en Ezequiel González, Estación de Autobuses, Centro, Santo Tomás, Instituto Andrés Laguna y Conde de Sepúlveda por el cambio temporal del recorrido.

En el trayecto inverso, Puente de Hierro-Zamarramala- vuelven a estar operativas las paradas ubicadas en Puerta de Madrid, avenida Juan Carlos I, Hermanitas, Padre Claret, Acueducto, Convento de Santa Cruz, Casa de la Moneda y San Marcos.

Temas

Segovia