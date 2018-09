La Junta expresa su compromiso «inequívoco» con el centro de día de alzhéimer Sede de la Asociación de Alzhéimer de Segovia. / A. T. La administración regional espera que el Ayuntamiento ultime los trámites necesarios para ceder los terrenos donde construirá el edificio EL NORTE Segovia Martes, 25 septiembre 2018, 11:51

Después de las declaraciones de Andrés Torquemada, concejal de Servicios Sociales, en las que mostraba su temor ante la posibilidad de ceder la parcela a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y que la Junta de Castilla y León no aportase la financiación de la obra, la Delegación Territorial ha considerado necesario reafirmar, «una vez más», el compromiso «inequívoco» del gobierno regional con la financiación del centro.

Este compromiso ya ha sido reiterado en varias ocasiones por la Junta según indican, y «así lo conocen tanto el Ayuntamiento de la capital, como la Asociación de Alzheimer de Segovia, con la que la Administración regional mantiene un contacto permanente».

Para acometer este proyecto, la Junta de Castilla y León suscribió un Protocolo de Colaboración en marzo de 2011 con el Ayuntamiento de Segovia y la Asociación de Familiares de Alzheimer de Segovia y, en la actualidad, la Junta espera que el Consistorio de la capital ultime los trámites necesarios para poder proceder a poner en marcha el proyecto.

Respecto al presupuesto para la financiación necesaria para el centro, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades «dispone de crédito suficiente para acometer esta inversión, sin perjuicio de que no aparezca en una aplicación presupuestaria concreta como ocurre con otras inversiones acometidas durante este año por la Consejería».

Incide la delegación de la Junta en que no es posible cuantificar en este momento la inversión total, cuando todavía no se han puesto a disposición de la Asociación los terrenos para poder presentar un proyecto de construcción. La Junta de Castilla y León constata el compromiso de las tres partes para propiciar este proyecto «tan relevante» para la ciudad de Segovia, no requiriéndose desde la Administración autonómica ningún otro requisito más para ponerlo en marcha; y se pone de manifiesto la confianza en que el centro de día se pueda iniciar lo antes posible.