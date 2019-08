La Junta autoriza implantar tres nuevos grados y un máster en IE University El rector Salvador Carmona interviene en una graduación. / Antonio de Torre Administración de Empresas, Computación e Inteligencia Artificial, Economía y Desarrollo Internacional son los nuevos estudios EL NORTE Segovia Viernes, 23 agosto 2019, 13:43

El Consejo de Gobierno ha autorizado la implantación de 30 títulos de enseñanzas universitarias oficiales, distribuidos en grados, másteres y doctorados, en universidades públicas de la Comunidad, entre ellas la IE University de Segovia. La puesta en marcha de estos estudios cuenta con el informe favorable del Consejo de Universidades de Castilla y León y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl).

En lo que se refiere a IE University de Segovia, se implantarán los grados en Administración de Empresas/Bachelor in Business Administration, en Computación e Inteligencia Artificial/Bachelor in Computer Science and Artificial Intelligence y en Economía/Bachelor in Economics; y el Máster universitario en Desarrollo Internacional/Master in International Development.

El rector de IE University, Salvador Carmona, ya anunció durante el primer acto de graduación de la promoción de 2019 que el nuevo grado en Economía, con una duración de cuatro años, se impartirá en inglés a partir de septiembre en los campus de Segovia y Madrid. En esta nueva titulación, los alumnos explorarán y estudiarán las disciplinas de Economía, Ciencias Políticas, Ciencias del Comportamiento Humano y Tecnología Moderna Aplicada, «con el fin de adquirir la capacidad de analizar el entorno económico actual y de comprender cómo este moldea la sociedad en la que vivimos y trabajamos», señaló. El nuevo grado está enfocado a alumnos apasionados por el análisis y la tecnología y que buscan generar un impacto en el mundo económico de la nueva era digital.

En el grado de Computación e Inteligencia Artificial, que está previsto que se ponga en marcha a partir de septiembre de 2020, los participantes utilizarán la teoría del diseño y la innovación para desarrollar tecnologías digitales totalmente revolucionarias. El programa se ha diseñado con el objetivo de ayudar a los alumnos a cultivar una mentalidad visionaria.