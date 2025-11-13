La jubilación de la matrona y la falta de médicos indigna Riaza

César Blanco Elipe Segovia Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:35 Comenta Compartir

Las protestas se suceden desde hace cinco meses en Riaza. Como cabecera del nordeste de Segovia y de la zona básica de salud que engloba a una veintena de municipios, cincuenta núcleos de población en los que residen alrededor de 4.700 vecinos empadronados, reclaman más médicos porque la plantilla actual de siete facultativos que cubren el área se queda corta. Y lo peor es que temen que ese plantel aún se recorte más con la próxima jubilación de la matrona. Las concentraciones están promovidas por el círculo de Podemos Nordeste Riaza.

La organización arremete contra el empeoramiento que, a su juicio, arrastra desde hace tiempo la calidad de la sanidad pública que se presta en el medio rural como consecuencia de la reducción de personal. Calculan que cada facultativo de cabecera del centro de salud riazano cubre, de media, el primer nivel asistencial de unas quinientas personas, en un entorno caracterizado por la dispersión demográfica y comunicaciones deficientes.

La última reivindicación a pie de calle también ha llamado la atención sobre la próxima baja de la matrona que atiende la zona básica de salud. La profesional se jubila y no hay noticias de su sustitución. Tras realizar principios de semana esta consulta a la Gerencia de Asistencia de Segovia, los responsables aún no han respondido.