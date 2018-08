Dos jóvenes vuelcan el coche del dueño de la planta de Fuentepelayo Los servicios de emergencias se acercaron al lugar donde volcó el todoterreno. / El Norte La Guardia Civil investiga el suceso sin que por el momento se hayan registrado detenciones QUIQUE YUSTE Segovia Domingo, 19 agosto 2018, 11:56

Parecía que la tensión se había rebajado durante los últimos meses, o al menos que ésta no se traducía en incidentes como los que en 2016 y 2017 convirtieron a Fuentepelayo, su planta de compostaje y los responsables de la misma en noticia constante. Pero ayer, en torno a las diez de la mañana, el conflicto volvió a estallar entre Juan Antonio Cárdaba, dueño de la planta de compostaje, y dos hijos de un pastor de la localidad con el que ya hubo enfrentamientos en el pasado, con quemas de pajares y remolques incluidos.

En esta ocasión, han sido los hijos del pastor los que han volcado, con la ayuda de la pala del tractor en el que se encontraban, el vehículo en el que estaba Cárdaba. El incidente, que está bajo investigación de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil sin que por el momento se hayan producido detenciones, no ocasionó heridas en el dueño de la planta de compostaje, que según varios testimonios decidió no salir de su coche hasta que se presentaron en el lugar agentes de la Guardia Civil.

La plataforma No Mas Mierda, de la que es integrante el padre de los dos jóvenes involucrados en el incidente, asegura que fue Juan Antonio Cárdaba el que se adentró con su todoterreno en la parcela en la que estaban los dos jóvenes recogiendo pacas de paja con su tractor, «provocando y entorpeciendo» su tarea. Una provocación a la que respondieron volcando, con la ayuda de la pala del tractor, el vehículo en cuyo interior se encontraba el dueño de la planta de compostaje. Hasta el lugar del accidente se desplazaron los servicios de emergencia, aunque finalmente Cárdaba no resultó herido. Esta versión de los hechos está siendo investigada por la Guardia Civil sin descartar otras opciones, como que fueran los dos jóvenes los que persiguieran el vehículo de Cárdaba.

Tensión

José Luis Ordóñez, presidente de la plataforma No Más Mierda, asegura que la tensión entre Cárdaba y la familia involucrada viene de lejos, tanto por el conflicto originado por la planta de compostaje como por pugnas sobre rebaños de ovejas. «Los dos jóvenes se encuentran destrozados mentalmente por lo sucedido», asegura el presidente de No Más Mierda, quien añade que «cayeron en las provocaciones» del dueño de la planta de compostaje. Ordóñez también asevera que las «persecuciones o insultos» por parte de Cárdaba se han mantenido durante los últimos meses, aunque reconoce que en este tiempo no se han registrado pintadas, agresiones o quemas de pajares o remolques, sucesos que sí se produjeron durante la época de más tensión en Fuentepelayo (2016). Por ello, Ordóñez indica que ya habían informado tanto a la subdelegación del Gobierno como a la Junta de Castilla y León de la posibilidad de que se volvieran a producir incidentes similares.

Por último, Ordóñez recuerda que si bien todos los residuos generados por la planta han sido retirados de las parcelas situadas en el entorno de Fuentepelayo y Zarzuela del Pinar, todavía quedan tonaledas dentro de la planta de compostaje, actualmente sin actividad.