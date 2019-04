Jóvenes de izquierda increpan a los candidatos de Vox en Segovia: «¡Fuera fascistas!»

Alrededor de cincuenta personas, la mayoría jóvenes de izquierda y feministas, han increpado a los candidatos de Vox en Segovia, que este miércoles han presentado sus propuestas en el Azoguejo en presencia de la vicesecretaria de Asuntos Sociales de Vox, Rocío Monasterio. Tras el acto, en el que oyeron algunos gritos, los candidatos de Vox por Segovia recorrieron la Calle Real hasta la Plaza Mayor. Los manifestantes los siguieron con gritos y reivindicaciones. «Fuera fascistas de nuestros barrios», «Nuestros derechos no se negocian«, «Vosotros fascistas sois los terroristas» o «El fascismo avanza si no se combate» fueron algunos de los lemas que utilizaron, aunque manteniendo la distancia con los representantes de Vox debido a un cordón policial compuesto por más de una decena de agentes. La Policía tuvo que intervenir a la llegada a la Plaza Mayor para impedir que los manifestantes llegaran a los candidatos. Todo ello, en medio de empujones y de las provocaciones de unos y de otros. Según la Sundelegación del Gobierno, no hubo incidentes de carácter grave. «Se nos ha impedido el libro ejercicio de nuestros derechos», lamentó el secretario de comunicación de Vox Segovia, Nazario Merino, para quien la Subdelegación del Gobierno debiera intervenir de oficio. «Nosotros no presentaremos ninguna denuncia».

Pero el acto sí se celebró. En él, la vicesecretaria de Asuntos Sociales de Vox, Rocío Monasterio afirmó que Segovia es un ejemplo de que «cuando se apoyan las infraestructuras un lugar florece». Además, animó a conseguir fondos para proteger y hacer que se valore el patrimonio de la ciudad que es «símbolo de la identidad de España».

Durante su discurso a los pies del Acueducto Monasterio aseguró que el próximo 28 de abril Vox va a dar «una gran alegría, superior todavía que la dio en Andalucía al sacar a los socialistas de Gobierno». También incidió que el proyecto de Vox es de defensa de España, así como «de sentido común y de libertad frente a los intolerantes, frente a los que no dejan hablar y pretenden que los defensores de Vox se queden en casa».

Por otra parte, hizo una mención especial al último acto del partido en Segovia, el pasado mes de enero, cuando antes de la visita del secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, la fachada del Hotel Cándido amaneció con la pintada: «No seáis cómplices del fascismo». Monasterio defendió la valentía de los mesoneros al afirmar que cualquiera podía hablar en su casa con libertad. En este sentido, aseveró que ese es precisamente el espíritu de Vox y advirtió que a los intolerantes «se les va a acabar el chollo» porque los que defienden el proyecto del partido «no tenemos miedo, no nos arrodillamos, ni damos un paso atrás».

Por último, recalcó que se ha acabado el dar privilegios a «los separatistas y desleales» que atentan contra la libertad porque «queremos hablar de natalidad, del entorno rural ignorado, de cazadores, queremos ir a los toros y que nos dejen en paz y queremos hablar como nos da la gana, usamos nosotros como neutro y no decimos nosotros y nosotras», espetó Monasterio.

El cabeza de lista al Congreso de Vox por Segovia, Carlos Hugo Fernández Roca, explicó que el objetivo es «dar voz a la España silenciada y viva que va a salir a votar en masa el 28 de abril». Mientras que el cabeza de lista al Senado, Rodrigo Jiménez Revuelta, insistió en que «todos somos iguales ante la ley», también abogó por la mejora de las infraestructuras y por el mundo rural y ganadero que, a su juicio, está muy abandonado.