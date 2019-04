Los jóvenes de Cuéllar piden más actividades vinculadas a las ciencias y la música Una de las mesas de Cuéllar Expresso. / M. Rico La iniciativa Cuéllar Expresso recoge las sugerencias de la población juvenil cuellarana MÓNICA RICO Segovia Lunes, 8 abril 2019, 12:31

En Cuéllar hay actividades culturales y muchas, aunque no todas encajan con los gustos del público. Conciertos, presentaciones de libros, teatro, cine… en algunas ocasiones llenan las salas donde se desarrollan, pero en otras no. Y es ahí donde el colectivo Gente Festeamus ha querido poner el foco, de la mano del evento Cuéllar Expresso, una iniciativa novedosa en la localidad que el pasado sábado reunió a una treintena de personas en torno a un café y un debate.

La iniciativa surgió en una reunión de Gente Festeamus, «a la vista de que en este pueblo somos un poco raros para las actividades culturales», explicaba Fernando Cárdaba, uno de los miembros del colectivo. No entendían como en ocasiones existe mucho público en las actividades culturales, pero en la mayoría de ellas «somos muy pocos», reconociendo que en Cuéllar hay gran actividad de este tipo, tanto organizada por el Ayuntamiento como por asociaciones.

Ahí surgió la idea de hablar sobre ello y tratar de hacer un análisis. Otra de las miembros del grupo, Maite Fuentetaja, había participado en una experiencia similar puesta en marcha por el Ayuntamiento de Segovia, poro lo que surgió la idea de trasladarlo a Cuéllar y hablar sobre cultura, un amplio tema que posteriormente se centró en actividades culturales, analizar cuáles de las actividades culturales que hay funcionan y cuáles no, «y qué actividades nos gustaría que hubiera». Para ello se reunió a una treintena de personas, divididos en seis mesas, con un dinamizador en cada una de ellas, encargado de llevar el debate de cada pregunta. Para ello se formulaba una pregunta, se debatía durante quince minutos sobre la misma «y luego tratamos de que la gente cambie de mesa y se mezclen edades y conceptos».

Para ello se contó con un amplio y variado grupo de vecinos, sobre todo de diferentes edades. «Nuestra intención era mezclar gente que sí que acude habitualmente a actividades culturales con personas que no participan normalmente, y eso ha sido complicado», explica Cárdaba. La intención era que las personas que no acuden explicaran por qué, si por falta de interés o de atractivo de las iniciativas.

«Pero es verdad que la gente que no participa, que es con la que nos hubiera gustado contactar, la mayoría no han querido acudir a la cita», apostilla Maite Fuentetaja, una de las organizadoras, detallando que finalmente se ha tratado de elegir a gente de todos los grupos de edad para poder realizar un análisis lo más certero posible. «Lo importante es que se genere actividad, que se piense en una sociedad participativa para que salgan cosas, se generen propuestas, que la gente vea que merece la pena hacer esto, que hay que hacer actividades en este pueblo, y, una vez que les implicas en este modelo, a lo mejor se implican en el desarrollo de distintas actividades», destacó Fuentetaja.

Cuéllar Expresso ha nacido como un proyecto de movilización social, un debate abierto a la ciudadanía en torno a una temática. Inspirado en el World Café, es una forma intencional de crear una red viva de conversación en torno a asuntos que importan, mientras se toma un café, en un ambiente distendido y constructivo, buscando un proceso creativo, un diálogo colaborativo para compartir el conocimiento y la creación de posibilidades para la acción.

Objetivos

Los objetivos de esta primera edición eran acceder a la inteligencia colectiva, descubrir los puntos de convergencia, crear futuros deseados y descubrir oportunidades y desafíos estratégicos, además de establecer redes de conexiones, crear participación, compartir conocimiento, estimular el pensamiento innovador y explorar las posibilidades de acción. Para ello se establecieron tres rondas de conversación entre los participantes, en torno a tres preguntas planteadas. Cada pregunta era una ronda de conversación y entre cada una de ellas los participantes cambiaban de mesa para favorecer la interacción con personas distintas en un corto período de tiempo, y por tanto, con diferentes opiniones, formas de enfocar las soluciones y proponer acciones.

La primera pregunta se centraba en descubrir qué era para los participantes una actividad cultural; la segunda pedía un análisis sobre las actividades culturales que se celebran en Cuéllar, sobre cuáles gustaban a los miembros de cada mesa, en cuáles participan y si no participan, por qué. La última pregunta se centró en conocer qué actividades culturales que no se desarrollan en Cuéllar les gustaría a los participantes que hubiera, y qué estarían dispuestos a hacer en torno a las mismas (organizarlas, participar sin más, inscribirse a una asociación…). Aunque aún faltan por conocer las conclusiones finales, a lo largo de la tarde surgieron multitud de ideas, en las que los participantes reconocían la existencia de actividades culturales, aunque no todas encajaban con sus gustos.