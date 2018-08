Un joven agredido en la verbena de San Lorenzo será operado en Valladolid Multitud de personas en las fiestas de San lorenzo / El Norte Segovia La víctima necesita que se le reconstruya la nariz debido a las patadas que le propinaron varias personas EL NORTE Segovia Lunes, 13 agosto 2018, 00:26

El joven de 18 años agredido supuestamente en la madrugada del jueves durante la verbena en la plaza de San Lorenzo será intervenido quirúrgicamente para reconstruir su nariz. A falta de reconocimiento médico, fuentes familiares han indicado que aún no se sabe qué día será la operación pero aseguran que no se realizará más tarde del martes ya que su estado requiere que sea «cuanto antes». La víctima perdió varios dientes debido a los golpes y también tiene una brecha en la frente.

La agresión se produjo cuando el joven segoviano cruzaba la multitud de gente que acudió a la orquesta y, tras una cadena de empujones, la víctima chocó con el agresor, que tras pedir explicaciones propinó «uno o varios puñetazos sin que el agredido lo viera venir» a pesar de que se disculpara según cuenta un pariente de la víctima. «Fue tan agresivo que sus amigos intentaron pararle».

Una vez en el suelo y según relatan los familiares, varias personas propinaron patadas al agredido impactando varias en su cabeza. La víctima pudo levantarse y huir junto a sus amigos a pesar de ser perseguido en un principio por los agresores.

Las redes sociales han servido para difundir estos días un mensaje en el que se pide que cualquier testigo se ponga en contacto con la Policía o con el número 921880213, teléfono habilitado por la familia con el fin de recabar la máxima información posible y «evitar que algo así vuelva a pasar». Esta agresión ha sido denunciada y aún se investigan los hechos

Desde la comisión de festejos del barrio de San Lorenzo han declarado no tener ninguna información sobre lo sucedido. Creen que ni los agresores ni la víctima son de San Lorenzo. La familia por su parte no quiso anunciar si era así o no para permanecer en el anonimato.

Esta comisión ha utilizado sus redes sociales para difundir el mensaje en el que se reclama información para que llegue a las máximas personas posibles. La agrupación no tiene constancia de otras riñas o peleas durante estos días y ha anunciado que estas fiestas han tenido más seguridad que otros años, además de contar con el punto morado para evitar agresione ssexistas y la presencia de la Cruz Roja.