Izquierda Unida y Podemos concurrirán por separado a la Alcaldía de Segovia Ana Peñalosa y Ángel Galindo, de Izquierda Unida, en la presentación de una campaña. / El Norte El plazo oficial para inscribir las coaliciones a las elecciones municipales del 26 de mayo concluyó sin acuerdo CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Viernes, 19 abril 2019, 07:47

Las discrepancias entre Podemos e Izquierda Unida (IU) sobre quién debía encabezar la lista al Ayuntamiento de Segovia ya no tienen remedio. No hay vuelta atrás y no habrá confluencia electoral en las municipales del 26 de mayo, otra vez. Después de la experiencia de hace cuatro años, cuando la izquierda se atomizó en varias aspiraciones, en esta ocasión ambas fuerzas políticas concurrirán por separado.

El plazo establecido por la Junta Electoral para la inscripción de las coaliciones de partidos expiró el viernes 12 de abril sin que las dos partes alcanzaran un punto de encuentro, confirma el portavoz de IU y cabeza de lista, Ángel Galindo, quien aspira a reeditar el escaño obtenido hace cuatro años y a superar aquellos resultados.

El anuncio realizado por esta formación esta misma semana de incorporar a la abogada Ana Peñalosa como número dos de la candidatura a la Alcaldía se produjo tras haber pasado el periodo para el registro de las coaliciones, lo que confirmó que la alianza con Podemos se quedó en agua de borrajas.

«No hay miedo ni tenemos problemas en ir solos porque tenemos un proyecto claro de ciudad» ángel galindo, candidato de iu a la alcaldía de segovia

IU ofreció al partido morado unas primarias abiertas y en ese punto se bloquearon las negociaciones hasta la fecha. «Tenemos que aceptar la realidad, aunque lo deseable hubiera sido tener una candidatura conjunta para tratar de obtener mejores resultados», expone Galindo. Por otra parte, el candidato de Izquierda Unida apostilla que «no hay ningún problema ni miedo en ir solos porque tenemos un proyecto claro de ciudad». El concejal asegura que «hay mucha gente que se ha sumado al proyecto».

En cuanto a Podemos, el actual secretario municipal de Segovia, Guillermo San Juan, fue designado cabeza de lista en los comicios.