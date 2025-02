IU considera una «broma de mal gusto» la política del PP con Prado del Hoyo

El Ayuntamiento de Segovia no formará parte este mes de febrero de Segovia Intermodal, la sociedad creada por la Federación Empresarial Segoviana (Fes) para impulsar ... la construcción de un puerto seco en la provincia. El deseo del alcalde de la ciudad, José Mazarías, no se podrá materializar y tendrá que esperar, como pronto, hasta el mes de marzo.

Sin embargo, el camino para permitir la entrada del Consistorio como un socio más parece más despejado una vez se ha aprobado la modificación de los miembros de la Comisión de Estudio. Este órgano debe redactar y evaluar la memoria técnica que avale la entrada del Ayuntamiento de Segovia en la sociedad y que debe ser aprobada por el pleno. Formada desde su creación -en 2023- por los concejales socialistas Jesús García Zamora y Miguel Merino, no ha sido hasta casi dos años después cuando el gobierno municipal ha decidido modificar sus integrantes para incluir a concejales del nuevo equipo de gobierno. Así, el concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, formará parte de una comisión en la que también entrará la portavoz socialista, Clara Martín, junto a cuatro técnicos municipales. «El hecho de participar no implica un voto a favor. No vamos a apoyar nada de lo que no estemos convencidos», advierte la concejala socialista, que precisa que ella propuso que todas las formaciones del Consistorio pudieran formar parte de la comisión. «Ha sido decisión exclusiva del equipo de gobierno», añade.

La idea es poder elaborar y evaluar la memoria a lo largo de las próximas semanas para su aprobación en el mes de marzo. Unos tiempos que disgustan a formaciones como Izquierda Unida, que acusa al equipo de gobierno del Partido Popular de «no tomarse en serio» el proyecto de Prado del Hoyo. Para Ángel Galindo, portavoz municipal de la coalición, el desarrollo de la nueva área industrial no ha sido una prioridad del equipo de gobierno. «Si lo hubiera sido, una de sus primeras actuaciones cuando llegaron al cargo hace veinte meses tendría que haber sido reunirse con los técnicos para abordar este tema y renovar la comisión», afirma. Por ello, califica de «broma de mal gusto» la política del PP en Prado del Hoyo.