IU calcula que el cambio de la parada de bus junto al hospital costará 70.000 euros al año La formación señala que supone un beneficio extra para la empresa «sin que mejore el servicio a la ciudadanía»

El Norte Segovia Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:00 Comenta Compartir

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Segovia ha criticado que el cambio de ubicación de la parada de autobús junto al Hospital General, aplicado a las líneas 4 y 6, supondrá un coste adicional superior a 70.000 euros al año para las arcas municipales. Según la formación, el gobierno local ha modificado el recorrido sin alterar previamente el contrato con la empresa concesionaria del transporte urbano.

El grupo explica que preguntó en el último Pleno por los kilómetros extra que tendrán que recorrer los autobuses y el impacto económico de esta variación. En la respuesta escrita del equipo de gobierno se detalla que cada expedición realiza ahora 522 metros más y que, teniendo en cuenta un coste de 3,319 euros por kilómetro, el incremento supone 1,732 euros por viaje. Con el número actual de expediciones semanales de ambas líneas, IU calcula un sobrecoste anual que supera los 70.000 euros.

La formación critica que este aumento «se traduzca en un beneficio extra» para la empresa sin que, a su juicio, conlleve «una mejora proporcional» del servicio para los usuarios, ya que el cambio únicamente responde al nuevo emplazamiento de la parada. IU cuestiona que esta modificación se haya adoptado antes de revisar el contrato y sostiene que el coste «no es irrelevante» para el presupuesto municipal.

La coalición recuerda que el gobierno municipal ha anunciado su intención de abordar una reestructuración global de las líneas de autobús y de estudiar cambios en el contrato con el objetivo de reorganizar el servicio. En ese contexto, IU reclama que decisiones como el traslado de una parada con impacto económico relevante se analicen de forma conjunta con el resto de la red y no mediante ajustes puntuales.