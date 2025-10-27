El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Isabel Miranda, apoyada en la puerta de entrada al centro de día de la Asociación de Alzhéimer en Segovia. Antonio de Torre

Isabel Miranda: «No soñéis, que esta señora no va a hacer ni un metro más»

La presidenta de la Asociación de Apoyo a Familiares de Enfermos de Alzhéimer en Segovia pide a la Administración que asuma las ampliaciones del centro de día

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:13

Comenta

Tras una lucha de tres décadas por dedicar a los pacientes con Alzhéimer de Segovia un espacio lo más digno posible en el que poner ... freno a una enfermedad degenerativa sin cura, Isabel Miranda deja el siguiente paso, el de ampliar el centro con más unidades, en manos de la Administración. «Me ha costado muchísimo, me he dejado media vida», afirma. Frente a otros centros como Burgos o Miranda de Ebro costeados entre instituciones, el de Segovia fue posible por un préstamo de 500.000 euros con el que su asociación, AFA, financió el 25% de la construcción; la Junta costeó el 75% restante. Lo recibió a diez años, una pelea continua.

Te puede interesar

