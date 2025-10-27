Isabel Miranda: «No soñéis, que esta señora no va a hacer ni un metro más»

Tras una lucha de tres décadas por dedicar a los pacientes con Alzhéimer de Segovia un espacio lo más digno posible en el que poner ... freno a una enfermedad degenerativa sin cura, Isabel Miranda deja el siguiente paso, el de ampliar el centro con más unidades, en manos de la Administración. «Me ha costado muchísimo, me he dejado media vida», afirma. Frente a otros centros como Burgos o Miranda de Ebro costeados entre instituciones, el de Segovia fue posible por un préstamo de 500.000 euros con el que su asociación, AFA, financió el 25% de la construcción; la Junta costeó el 75% restante. Lo recibió a diez años, una pelea continua.

«Es que yo no puedo pagar 4.000 euros al mes», se lamenta. Una factura que trata de cuadrar con subvenciones como los 25.000 euros de un convenio que acaba de firmar con el Ayuntamiento de la capital. El encaje de bolillos es constante para un centro de día que vive de los ingresos de sus pacientes –costean mayoritariamente sus estancias a través de ayudas a la dependencia– y de la ingeniería de su directiva.

Uno de los inconvenientes de mudarse del CEAS municipal de La Albuera a las instalaciones edificadas en Nueva Segovia es que los suministros, como la calefacción, recaen en el colectivo. Fue una decisión obligada porque la unidad no cumplía los requisitos de la Junta, que añade otros 15.000 euros de subvención anual para sufragar luz, calefacción o diecisiete nóminas. «Hay meses que cubrimos los gastos». Miranda, presidenta de una junta directiva con ocho miembros, asume su labor como voluntaria y no percibe ningún sueldo. «Somos gente todoterreno. Si tenemos que ir a hablar con el Papa, vamos».

Aunque su permanencia aún mantenga al timón al grupo fundador de la asociación, Isabel Miranda da por seguro el relevo. «Esto va a funcionar igual, ya hay una inercia y un grupo detrás de profesionales». No prevé, sin embargo, una retirada inminente. «Algunas veces pienso en dejarlo, pero otras digo, a ver si entra alguien que… Casi he vivido más años con el Alzhéimer que sin él». La enfermedad que le costó la vida a su padre. «Vi las necesidades que había, estaba en un pueblo, tampoco entendíamos mucho». Y se esforzó, pues su marido era médico. «Es que entonces no sabíamos ni decir la palabra», recuerda los inicios.

Su primera ubicación fue en unas aulas municipales de San Millán que compartieron con la asociación de trasplantados de riñón. «Teníamos cada uno un teléfono y cuando nos íbamos lo metíamos en un armario y lo cerrábamos con llave».

No puede negar el camino recorrido hasta el centro actual, pero se han topado con un techo. Por más que la prevalencia apunte a una lista de espera que crecerá en los próximos años, la ampliación suena a algo hercúleo. «¿Y dónde los meto? No te creas que otras ciudades tienen a demanda lo que quieran. Yo he hecho el centro y se puede aumentar en la parte de arriba, pero con el préstamo que tenemos, ¿quién se lía a más historias? Si hubiera una Administración que lo haga, pues sí».

Los arquitectos plantearon en ella ese escenario con los planos sobre la mesa. «No soñéis, que esta señora no va a hacer ni un metro más». Entrega, pues, el testigo al sistema público. «Si es que nosotros nos estamos haciendo cargo de problemas que son de ellos. Las asociaciones estamos tirando de todas las enfermedades. ¿Para qué va a quedar la Administración? ¿Para fiestas? Pan y circo para distraer el pueblo, no señor. ¿Es que vamos a coronar todos los años a Isabel la Católica?», reflexiona en voz alta.