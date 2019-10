Ana Isabel y Carmen: dos batallas frente al cáncer de mama Carmen Martín (izq.) observa a Ana Isabel Sanz, en el atril desde el que han compartido sus testimonios con el cáncer de mama. / Antonio de Torre Estas dos mujeres segovianas han compartido sus experiencias valientes, aunque con distintos finales C. B. E. Segovia Viernes, 18 octubre 2019, 21:53

Ana Isabel Sanz y Carmen Martín han compartido este viernes sus valientes y emocionantes experiencias ante el cáncer de mama.

La primera, asume con formidable entereza que «lo mío no tiene curación». Su diagnóstico, metástasis en los huesos. Esta pensionista explica que lo único que pueden hacer los especialistas es «sellarlo para que no salte a órganos y que no avance, que es lo mejor que me puede pasar». Sin embargo, no se amilana. Su familia está con ella siempre. Sobre todo su hermana, que le ha acompañado en el tortuoso tratamiento. Viajes a Salamanca primero, y a Valladolid, después.

También agradece a la Asociación Española Contra el Cáncer la atención que le brinda. La asistencia psicológica al principio, todavía con el 'schock' de la noticia, fue clave para asimilar una vida diferente a la que había llevado hasta el fatal diagnóstico.

Serena fortaleza

Por su parte, Carmen también ha emocionado a los presentes con su relato de superación, la narración en viva voz (que de eso sabe por su oficio radiofónico) de cómo ganar al cáncer de mama desde la naturalidad. Se lo diagnosticaron a los 46 años y sin ningún factor de riesgo que la predispusiera. El mejor consejo -ha desvelado en su confesión a corazón abierto- se lo dio una doctora, quien poco menos que le impuso «no buscar información en Internet, y solo escuchar a sus médicos». Así lo hizo.

Asimismo, se ha mostrado incrédula de la fortaleza a la que le llevó la batalla contra el cáncer de mama. Ni ella misma se creía «la serenidad y la paz» que desplegó durante el proceso. «Un sosiego para ponérselo fácil a mi familia», ha subrayado al explicar que «son las personas más cercanas las que lo han pasado peor».