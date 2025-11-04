El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Imagen de archivo de episodios de inundaciones ocurridos en Mozoncillo, Cantimpalos, Hontanares de Eresma y Pajares de Pedraza. El Norte

Una inundación catastrófica provocaría pérdidas de 17 millones de euros en la provincia

Cerca de 250 personas en la capital y siete pueblos viven en zonas con probabilidad de sufrir un evento extremo por graves avenidas

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:15

Comenta

Los episodios de inundaciones han sido frecuentes en los últimos años en Segovia. Los daños que han acarreado estos fenómenos adversos han sido muy elevados ... según la comarca, ya que en muchos municipios las acumulaciones de agua no solo han afectado a los cultivos, caceras o carreteras, sino que también han anegado numerosas viviendas, comercios o edificios públicos. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) calcula que la peor de las catástrofes por intensas precipitaciones supondría pérdidas valoradas en más de 17 millones de euros en la provincia, así como la destrucción de inmuebles patrimoniales o sociales de especial relevancia. Cerca de 250 personas viven en zonas con grave riesgo de sufrir estos siniestros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta alimentaria por la presencia de un componente cancerígeno en unos frutos secos
  2. 2

    La Ciudad de la Justicia hace un guiño a la zona palaciega: 22.300 metros cuadrados y 43,7 millones
  3. 3

    Una yogurtería con vocación de franquicia reabrirá un local de la plaza de Coca
  4. 4 Descubre cuánto se ha pagado por 300 botellas de Vega Sicilia en una subasta en Suiza
  5. 5 Un anciano en la avenida de Segovia, tercer atropellado en Valladolid este lunes
  6. 6 Muere el jinete Adán Esterlich tras sufrir un accidente
  7. 7

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  8. 8 Imputado un menor de Valladolid tras cometer cinco delitos en ocho días
  9. 9 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  10. 10 Mayte Martínez: «Si no hubiera tenido la Seminci, hubiera acudido al partido de baloncesto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una inundación catastrófica provocaría pérdidas de 17 millones de euros en la provincia

Una inundación catastrófica provocaría pérdidas de 17 millones de euros en la provincia