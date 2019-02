La intoxicación de un grupo de segovianos en un viaje a Alemania del Club de los 60 llega a las Cortes Pasajero en un aeropuerto. / Reuters Los procuradores socialistas critican «la desatención sufrida» y preguntan si se van a investigar los hechos denunciados EL NORTE Segovia Sábado, 2 febrero 2019, 13:18

El Partido Socialista critica «la desatención sufrida por los socios segovianos del Club de los 60» que viajaron a Alemania en el viaje organizado por la Gerencia de Servicios Sociales y sufrieron una intoxicación alimentaria. A raíz del conocimiento de los hechos, los procuradores socialistas segovianos, Ana Agudíez y José Luis Aceves, han presentado una batería de preguntas en las Cortes de Castilla para que la Junta dé explicaciones sobre lo sucedido.

Agudíez explicó que los afectados realizaron las reclamaciones oportunas solicitando que se abriese expediente administrativo «para tratar esta grave incidencia y en su caso se diera traslado a la autoridad sanitaria competente con el fin de que se investigase esta incidencia, que se tomaran las medidas oportunas para atajar el problema y, en su caso, se adoptasen los acuerdos legales tanto contra los causantes, si procede, como para compensar a todos los afectados, en suma todos los viajeros procedentes de Segovia y de Ávila».

Para la parlamentaria socialista,« es inadmisible que la respuesta de la Junta de Castilla y León ante las denuncias y reclamaciones recibidas tan solo sea lamentar los hechos y tomar nota para que no vuelva a ocurrir sin iniciar ningún tipo de investigación sobre los hechos acaecidos ni pedir explicaciones a las agencias ni estudiar las reclamaciones y quejas de los usuarios realizadas desde el primer día del viaje en Alemania». Por lo tanto, preguntan a la Junta de Castilla y León por las medidas que va a tomar la Consejería de Familia al respecto tras las denuncias y las reclamaciones efectuadas y si va a iniciar una investigación sobre los hechos denunciados por los afectados de dicho viaje.

La procuradora socialista pregunta también por la existencia de protocolos de actuación sanitaria ante una intoxicación masiva producida en los viajes del Club de los 60, así como cualquier otro hecho que afecte a la salud de las personas en el trascurso de los mismos «porque si los hay no han funcionado y si no existen hay que elaborarlos con urgencia para que estos lamentables hechos no vuelvan a suceder».