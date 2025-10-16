El interior de la Catedral volverá a acoger un espectáculo lumínico la noche de San Frutos

El Norte Segovia Jueves, 16 de octubre 2025, 19:07 Comenta Compartir

El interior de la Catedral de Segovia acogerá un espectáculo lumínico la noche de San Frutos, como parte del programa de actividades que se desarrollará entre el 22 y el 27 de octubre. El cartel de esta edición ha sido obra del artista José Luis López Saura, bajo el lema 'La luz que nos ilumina en otoño'. En él se representa a un San Frutos venerable, sabio con los años, iluminado por esa luz especial del cielo brumoso del otoño segoviano. A su alrededor, tres aves de canto alegre, un jilguero, un canario y un azulillo picogordo, simbolizan la música que inundará la ciudad durante estos días festivos.

Este año se volverá a dar la bienvenida a los 'nuevos segovianos', personas que se han empadronado en la ciudad en los últimos meses y a los que se nombrará 'Majos y Majas' de 2025, en un acto que tendrá lugar en la sala Blanca de la Casa Consistorial, el domingo 26 de octubre, y en el que también, se reconocerá al vecino y vecina más longevo del municipio.

Entre las novedades, destacan los pasacalles vermú en la Plaza Mayor (25, 26 y 27 de octubre), a cargo de las charangas Ali Oli y Jarra y Pedal. También se suma un itinerario botánico interpretativo (viernes 24) y dos charlas divulgativas organizadas por SEO Bird Life Segovia (jueves 23 y sábado 25) en la Biblioteca Pública y el Museo Esteban Vicente.

El programa arrancará el miércoles 22 con el concierto homenaje a San Frutos en la Catedral, a cargo de la Unidad de Música del Regimiento de Infantería 'Inmemorial del Rey Nº1', organizado por la Asociación Conde de Gazola y la actuación de la coral Tuttovoce en la Sala Julio Michel. El viernes 24 de octubre, el grupo segoviano Free Folk dará la bienvenida, a partir de las 22.15 horas, a los segovianos que se acerquen a la plaza Mayor para disfrutar de la noche de San Frutos, en la que la música de las dulzainas guiará a los asistentes hasta la Catedral donde a las 00.00 horas, tendrá lugar el prodigioso Paso de la Hoja del libro de San Frutos, a cargo de la Venerable Cofradía del Paso de la Hoja, dejando ver la ilustración de Mon Montoya.

Posteriormente, en colaboración con el Cabildo y enmarcado en el V centenario del inicio de la construcción de la Catedral, tendrá lugar, nuevamente en el interior del templo, el espectáculo lumínico 'Luz de San Frutos. Luz de Fe', con acompañamiento de música de órgano a cargo de Ángel Montero y Francisco Javier Santos. Este año, se suma un monólogo sobre San Frutos, a cargo de la actriz Ángela Almendáriz. Mientras tanto, en la plaza Mayor se repartirán las tradicionales Sopas del Santo, preparadas por la asociación de cocineros de Segovia, por dos euros, cuya recaudación se destinará a la Asociación de Caridad San Vicente de Paúl. También se ofrecerán sopas sin gluten gracias a la colaboración con Segovia sin gluten.

La festividad de San Frutos comenzará el viernes 25 a las 10.00 horas con la marcha urbana desde la iglesia de San Frutos. A las 10.40, en la Avenida del Acueducto, se celebrarán el XXX Concurso de Perros Mestizos y de Raza y el XXII Concurso de Fotos de Gatos. A las 12.00, en el trascoro de la Catedral, se interpretará el Villancico a San Frutos, dirigido por Francisco Cabanillas. Una hora después, comenzará el pasacalles de gigantes y cabezudos, acompañados por los Silverios, y el concierto de la Unión Musical Segoviana en la Plaza Mayor, donde se nombrará a la Catedral de Segovia como 'Amigo de San Frutos 2025' y el periodista Antonio García Rivilla leerá el tradicional Romance. El acto concluirá con el Himno a Segovia.

Por la tarde, a las 20.00 horas, la orquesta 'Cuerda para rato' ofrecerá un concierto en la iglesia de San Quirce. Ya el domingo 26 incluye un pasacalles a cargo de la asociación Andrés Laguna, un concierto de Audite titulado 'El legado sonoro de la Catedral de Segovia' en la capilla del Santísimo, y, para cerrar el día, la actuación del grupo Bolango Voy en la Plaza Mayor a las 22.00 horas. Además, entre el 24 y el 26 de octubre, Segovia acogerá el XXV Encuentro Nacional de la Capa, organizado por la Asociación Cultural Amigos de la Capa.

El viernes 24 de octubre, la Casa de la Lectura celebrará su octavo aniversario y el Día de las Bibliotecas; una jornada repleta de actividades desde las 18.30 horas, que incluyen un cuentacuentos, un taller de Pop-up, una visita guiada a la exposición 'Don Quijote en nogal' y la presentación del libro 'Cuarenta años sin encajar muy bien en ningún sitio', las letras de 'Un pingüino en mi ascensor', con la presencia de José Luis Moro, líder y compositor del grupo. No faltará la tarta y el soplado de velas con la colaboración de Masa con Alma y Segovia sin gluten.