El PP reclama medidas para facilitar el acceso al recinto amurallado durante la novena Aspecto de la nave central de la Catedral durante la novena del año pasado. / Antonio Tanarro Los populares preguntan si se ampliará el horario de la línea 9 de autobuses durante la novena de la Virgen de la Fuencisla EL NORTE Segovia Jueves, 20 septiembre 2018, 11:41

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Segovia pregunta «si el gobierno de Clara Luquero ha previsto algún tipo de medida especial para garantizar y facilitar el acceso de los segovianos al casco histórico durante el tiempo que dure la novena a la Virgen de la Fuencisla que comienza este próximo viernes». Los populares inciden en la necesidad de arbitar estas medidas, «especialmente por las tardes, ya que muchas de las personas que participan en la novena utilizaban el transporte público para desplazarse», y recuerdan que ahora, debido a las obras d ela calle San Juan, no tienen esta opción.

Insisten los populares en que, si hay medidas previstas, «el gobierno municipal debería haberlas dado ya a conocer no sólo por minimizar los inconvenientes y evitar posibles colapsos circulatorios sino también por informar de las posibles opciones a los segovianos».

Remarca el PP que «un gobierno debe gestionar y ofrecer soluciones a sus ciudadanos y no esperar a que surjan los problemas», y felicitan a los trabajadores y padres del colegio Concepcionistas por las medidas que han puesto en marcha para facilitar el acceso de los alumnos al centro con motivo de las obras de la calle San Juan. Consideran que es «fundamental y lógica la coordinación con el Ayuntamiento y la Policía Local», pero lamentan que «haya tenido que ser el propio centro educativo el primero en tomar la iniciativa, algo que debería haber partido del gobierno municipal».

En este sentido, el grupo municipal del PP recuerda que, semanas antes de que comenzasen las clases, pidieron información al equipo de gobierno del Ayuntamiento sobre las medidas para garantizar la movilidad en el casco histórico. La respuesta de la alcaldesa, añade, «se remitió a la previsión que se hizo cuando se iniciaron las obras en el mes de junio», lo que dejó claro, en opinión del PP, «que el gobierno de Clara Luquero no había contemplado ningún tipo de medida especial».

Por esto, los concejales del PP desean saber «si se han tomado medidas similares en el resto de los centros educativos del recinto amurallado y si el gobierno municipal está pensando en las medidas que pondrán en marcha una vez que se abra al tráfico la calle San Juan a mediados del mes de octubre».

Menos posibilidades

Destacan al respecto «la necesidad de planificar medidas y alternativas efectivas para garantizar la movilidad por el recinto amurallado», pues el corte de tráfico y los inconvenientes de las obras «están afectando, y mucho, tanto a los pequeños comercios y negocios de la zona, que han visto como han bajado sus ventas considerablemente, como a los residentes y vecinos en general de Segovia, a los que se les ha mermado las posibilidades para acceder al casco histórico».

Los socialistas, añade el PP, «deberían haber pensado que no todas las personas pueden moverse de igual manera, ni desplazarse caminando. No basta con pedir disculpas, además, hay que dar soluciones y ofrecer alternativas y el gobierno de Clara Luquero es incapaz de hacerlo». En este sentido, recuerdan que han pedido en varias ocasiones «que se amplíe el horario de la línea 9 de autobús para cubrir la primera franja del día y dar respuesta a quienes necesitan acceder a esta zona a primera hora de la mañana, y todavía no se ha hecho nada.».