«Intentamos mantener nuestra esencia, nos hace ser un pueblo singular» Borja Lavandera, alcalde de Trescasas / El Norte Borja Lavandera, alcalde de Trescasas, destaca el éxito de la paella popular en las fiestas patronales EVA ESTEBAN Segovia Miércoles, 5 septiembre 2018, 13:01

Comienzan los días grandes en Trescasas. Un año más, la música, las comidas populares, las orquestas y, sobre todo, las calles convertidas en un hervidero de gente, serán los ingredientes estrella en las fiestas en honor a la Virgen de los Remedios, que se desarrollarán desde mañana y hasta el próximo domingo, día 9. En esta ocasión, la escritora de cuentos infantiles Pilar Martín San Félix, residente en la localidad, será la encargada de leer el pregón que oficialice el inicio de los festejos. «Es una persona que está muy involucrada en todas las actividades culturales que organizamos», afirma el alcalde, Borja Lavandera. Trescasas es «muy especial», afirma. Por ello, a pesar de «que compartimos fiestas con bastantes pueblos», las calles del municipio se llenarán de júbilo para venerar a la patrona.«Nos distinguimos por nuestra cercanía a Segovia, por ser unas fiestas más familiares, no tan multitudinarias como otros lugares, en un ambiente agradable y en una zona acotada», afirma.

¿Cómo son las fiestas de Trescasas?

Son muy especiales, porque tenemos muy presentes nuestras tradiciones, pero también sabemos adaptarnos a los nuevos tiempos con nuevas actividades. Intentamos combinar y mantener nuestra esencia, que es la que nos hace ser un pueblo singular.

¿Qué destacaría de la programación de este año?

Tenemos varias actividades que son intocables, como el desfile de peñas con charanga. Cuando llegamos a la Alcaldía incorporamos la música para que fuera más animada, pero, sin lugar a dudas, lo que más demandan los vecinos son las comidas populares. Por ejemplo, la caldereta antigua, la paella o la cena de huevos con chorizo se han convertido en una tradición. También cabe destacar los eventos religiosos: misas, procesiones... Acude buena parte del pueblo. Además, hay que resaltar el mercadillo de trueque y solidaridad, porque nos acompañan muchas asociaciones.

¿Cuál es la actividad más multitudinaria?

Evidentemente las orquestas, pero la más singular es la paella del domingo. Nos juntamos más de 600 vecinos todos los años, incluso el año pasado rozamos los 800. Es el punto de encuentro del final de fiestas, donde nos reunimos vecinos y visitantes para despedir las fiestas. Es, sin duda, el punto clave de nuestra celebración.

¿Han incorporado alguna nueva actividad?

Hemos mantenido lo de años anteriores, pero también hemos incorporado dos nuevas actividades. Una de ellas es la fiesta con polvos de colores holi, lo están haciendo en muchos municipios y la verdad es que está teniendo una gran aceptación. Tanto pequeños como mayores pueden disfrutar de una tarde agradable de música y colores. Es una actividad novedosa, pero también hemos metido una actividad tradicional como el tiro al soga, el que se ha hecho durante toda la vida, con la cuerda. Como en Trescasas tenemos barrios diferenciados, queremos hacer una especie de competición divertida entre ellos. Se hacía hace muchos años y lo hemos vuelto a recuperar con la colaboración de las peñas.

¿Cómo colaboran los vecinos para que las fiestas se lleven a cabo?

Antes de las fiestas tenemos varias reuniones con las peñas con el fin de organizar, de ver en qué actividades nos pueden echar una mano. Tanto peñas como asociaciones colaboran haciendo actividades, voluntariado o repartos.

¿Cuál es su actividad preferida?

Me gusta compartir tiempo con mis vecinos. Destacaría la cena del jueves, donde nos juntamos la gente del pueblo. Es un momento distendido en el que charlamos y compartimos impresiones sobre las fiestas y los problemas del municipio.

¿Qué presupuesto han destinado a la programación de este año?

Aproximadamente 28.000 euros, y las orquestas son las que se llevan la mayor parte. Estamos en un fin de semana en el que compartimos fiestas con bastantes pueblos y las verbenas son más caras.

¿Compartir fechas de fiestas con varios municipios de la provincia afecta al llamamiento y a que la gente acuda?

Nos distinguimos por nuestra cercanía a Segovia, por ser unas fiestas más familiares, no tan multitudinarias como otros lugares, en un ambiente agradable y en una zona acotada y apartada específicamente para no molestar a los vecinos. Al final tenemos una gran afluencia de gente, se puede notar en un momento puntual, pero no es una cosa que nos preocupe.

¿Quién pronunciará este año el pregón inaugural?

La pregonera en esta ocasión será Pilar Martín San Félix, escritora de cuentos infantiles que reside en nuestro municipio. Es una persona que está muy involucrada en todas las actividades culturales del municipio.

¿En qué proyectos trabaja actualmente el Ayuntamiento?

Ahora mismo estamos con un plan de asfaltado que se va a ejecutar después de fiestas. Se van a asfaltar un total de siete calles de forma total o parcial, y estamos llevando a cabo los trabajos previos de mejora de bordillos, acerado y demás. Asimismo, vamos a recuperar las casas de barrio o concejo. Por otra parte, vamos a sacar a licitación el próximo mes la segunda parte del polideportivo, pues la primera ya está concluida. También vamos a recepcionar, a comienzos de curso, la ampliación del colegio, que está a punto de concluir.

Se aproximan las elecciones municipales. ¿Qué balance haría de su mandato?

Es un balance positivo. Hemos sacado adelante proyectos que estaban enquistados, como puede ser el del polideportivo. Es un proyecto muy grande, que estamos asumiendo con fondos íntegramente del Ayuntamiento, pero lo hemos logrado sacar adelante y poner en marcha. A grandes rasgos, es una experiencia muy positiva. Creo que estamos trabajando para todos los vecinos del municipio, sin exclusión. Hemos logrado esa paz social que era necesaria, así como el asociacionismo, que estaba perdido y era fundamental.

¿Tiene intención de repetir como candidato?

Mi intención es presentarme como candidato del Partido Socialista para las elecciones. Ya dije que esto era un proyecto a ocho años, y me gustaría tener la oportunidad otra legislatura más.