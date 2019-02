«Inteligencia y belleza son compatibles, yo me considero una persona normal» Christian Martín posa en la portería. / A. Tanarro Christian Martín, portero de la Segoviana, ha iniciado su preparación para representar a Segovia en el certamen Mister Internacional España QUIQUE YUSTE Segovia Domingo, 3 febrero 2019, 11:15

Christian Martín Mesonero (Segovia, 1995), el representante de la provincia en el próximo Certamen Mister Internacional España, reconoce que apenas sabe cómo funciona el mundo de la moda, en el que está dando sus primeros pasos. Lo suyo es otra cosa. Es entrenar para jugar al fútbol, estar con sus amigos y familia y estudiar las oposiciones (Inspección de Trabajo y Seguridad Social) que lleva preparando unos pocos meses con la intención de poder aprobarlas en dos o tres años. Pero cuando a finales del verano de 2018 el presidente del certamen se puso en contacto con él para ofrecerle la oportunidad de representar a Segovia en el concurso, a Christian le comenzó a entrar el gusanillo del mundo de la pasarela. No oculta que es un novato y que le falta experiencia, pero ello no le resta una pizca de ilusión.

«Al principio no era muy consciente de lo que conllevaba todo esto, pero la gente me ha animado mucho y me ha dicho que haré un buen papel», afirma. El único objetivo que ronda por la cabeza de este joven segoviano, el tercero de cuatro hermanos, es disfrutar de la oportunidad. No se pone objetivos ni durante el concurso ni después. «A partir del 6 de julio (fecha en la que termina el certamen) volveré a ser un don nadie», bromea. No obstante desde hace semanas trabaja para hacer el mejor papel posible en el concurso, que tendrá lugar en Cuenca. «Llevo un mes tomándomelo en serio», apunta, aunque reconoce que los estudios y los entrenamientos con la Gimnástica Segoviana, el equipo en el que milita, restan su tiempo para 'ponerse a punto'. De momento, su trabajo se centra en el gimnasio para llegar en la mejor forma posible a un concurso en el que espera un alto nivel.

Pero la preparación física no es lo que más preocupa a Christian. De hecho, considera que es uno de sus puntos fuertes debido a su trayectoria deportiva. Más quebraderos de cabeza le supone tener que subirse encima de una pasarela para desfilar, ya sea en bañador, de etiqueta o con el traje típico de Segovia. «Estoy empezando en este mundillo y todavía no sé ni desfilar. No lo he hecho nunca, pero como yo hay mucha gente», confiesa Christian, que ya ha contactado con alguna agencia para recibir alguna pauta sobre cómo hacer un buen trabajo sobre la pasarela.

Presencia en redes sociales

Poco a poco va descubriendo cómo funciona el mundo de la moda y la belleza, aunque por el momento no ha encontrado nada que le haya sorprendido especialmente. «Sí que estoy viendo que la gente se lo toma muy en serio», apunta. En este sentido, lleva tiempo tratando de fomentar su imagen a través de las redes sociales, ya que uno de los puntos valorados por el jurado es la capacidad de los aspirantes para darse a conocer. Además, ya ha conseguido llamar la atención de varios fotógrafos que han visto en su buena presencia una oportunidad para sus sesiones de fotos. «Hay que estar en el radar», declara.

Christian considera que cumple gran parte de los requisitos que busca el jurado del certamen. «Suelen buscar un chico alto, que llame la atención», explica el representante segoviano en Mister Internacional. Valora positivamente que en el concurso, además de las pruebas físicas y de desfile, haya una prueba de cultura general. «La veo muy necesaria», afirma. Además, también considera clave ser capaz de «transmitir y llegar al jurado», y para ello confía en demostrar que el tópico de que inteligencia y belleza son incompatibles no se cumple en su caso. «Son dos conceptos que pueden darse perfectamente en una persona. Yo me considero una personal normal», matiza.

Además de disfrutar de la experiencia, el portero de la Gimnástica Segoviana espera «dejar a Segovia lo más arriba posible», aunque tiene claro que no lograr la victoria no supone ningún fracaso. Tampoco le preocupan los comentarios negativos que puedan hacer en redes sociales personas que no le conocen, algo que hace tiempo sí le afectaba más. «Soy consciente de que no le puedes gustar a todas las personas y que habrá gente que piense que puede haber otro candidato mejor. Pero por ese tipo de comentarios no voy a dejar de vivir la experiencia», resalta Christian. Así, considera que en este aspecto la moda tiene muchas similitudes con el fútbol.

Ese pensamiento es reafirmado por el apoyo que ha recibido durante las últimas semanas de su círculo más próximo. Familia, amigos, compañeros… Con bromas incluidas, sobre todo por parte de sus compañeros de equipo, todos le han animado a dar un paso adelante, aceptar la oportunidad y tratar de disfrutar de una experiencia que sabe será única en la vida y que le ha llegado en el momento justo. «Más adelante seguramente no habría podido planteármelo debido a las oposiciones», explica Christian, que actualmente dedica entre ocho y diez horas al día al estudio. «Mientras mantenga la ilusión es algo que de momento puedo compaginar», declara. El joven segoviano tiene claro en qué campo tiene más posibilidades en el futuro. «En los estudios», contesta con contundencia. Alguna duda más tiene sobre sus posibilidades en el fútbol y la moda, aunque finalmente se decanta por el césped del terreno de juego antes que por la pasarela.