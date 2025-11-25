El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Acto del 25N en Cuéllar. Mónica Rico

Los institutos de Cuéllar se unen para homenajear a las mujeres víctimas de violencia

Cientos de alumnos se unieron en el entorno del castillo para pedir que la justicia garantice protección real y mejores políticas públicas

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:52

Cientos de alumnos de los institutos de secundaria Duque de Alburquerque y Marqués de Lozoya, de Cuéllar, se unieron este martes para realizar un ... homenaje a las mujeres víctimas de la violencia machista y para tratar de concienciar contra esta lacra, a través de una iniciativa propuesta por los departamentos de orientación de los centros, que tuvo lugar en la explanada del castillo de la villa, junto a su muralla y sobre la misma.

