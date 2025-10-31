Inminente comienzo de la reforma del primer tramo del paseo de Ezequiel González

La reforma integral del tramo inicial del paseo de Ezequiel González, entre las glorietas de la Policía Nacional y Sancti Spiritus, y la posterior intervención ... en toda la Cuesta de los Hoyos está a punto de comenzar, según fuentes de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León. Como ya se ha firmado el acta de replanteo, los trabajos podrían iniciarse en cualquier momento, pero se esperará a la conclusión de las obras del primer tramo del paseo de Santo Domingo de Guzmán, prevista para esta semana, si bien se ha visto condicionada por las últimas lluvias. No obstante, el comienzo de las obras en Ezequiel González será «inmediato», posiblemente «en los primeros días de noviembre», según las mismas fuentes.

El proyecto forma parte de las actuaciones integrales a acometer en las travesías urbanas de Segovia cuya titularidad entregará la Junta al Ayuntamiento en cuanto terminen. En septiembre, el consejero, José Luis Sanz Merino, y la directora de la obra, Eva Martínez Alonso, precisaron que la intervención en Ezequiel González (octubre-enero) incluye el fresado y la reposición del pavimento asfáltico y tendrá una duración aproximada de entre tres y cuatro meses. Posteriormente, en febrero o marzo de 2026, empezará la reforma integral de la Cuesta de los Hoyos (glorieta Sancti Spiritus-Fuencisla), con cierre total al tráfico durante cinco o seis meses.

La obra consistirá en sustituir el adoquín por asfalto, ejecutar mil metros de cunetas revestidas, reemplazar los 'flanes' de granito por barandillas de acero inoxidable, instalar bandas de alerta para limitar la velocidad a 30 kilómetros por hora y adecuar los miradores. El presupuesto asciende a 700.921 euros y el plazo global estimado es de doce meses, pues la conclusión está prevista para el mes de octubre de 2026. Estas intervenciones mejorarán la seguridad vial y los recorridos turísticos en un entorno patrimonial muy sensible. Las obras en Santo Domingo de Guzmán incluyen cunetas, firme elástico, pasos elevados y acera prolongada, y concluirán estos días.