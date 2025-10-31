El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Primer tramo del paseo de Ezequiel González. Antonio Tanarro

Inminente comienzo de la reforma del primer tramo del paseo de Ezequiel González

Está supeditado al final de los trabajos en el paseo de Santo Domingo, condicionado a su vez por las últimas lluvias

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:45

La reforma integral del tramo inicial del paseo de Ezequiel González, entre las glorietas de la Policía Nacional y Sancti Spiritus, y la posterior intervención ... en toda la Cuesta de los Hoyos está a punto de comenzar, según fuentes de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León. Como ya se ha firmado el acta de replanteo, los trabajos podrían iniciarse en cualquier momento, pero se esperará a la conclusión de las obras del primer tramo del paseo de Santo Domingo de Guzmán, prevista para esta semana, si bien se ha visto condicionada por las últimas lluvias. No obstante, el comienzo de las obras en Ezequiel González será «inmediato», posiblemente «en los primeros días de noviembre», según las mismas fuentes.

