Inician una recogida de firmas contra los vuelos de globos turísticos en Segovia UCCL busca visibilizar el «malestar» e «indefensión» de vecinos y ganaderos ante los vuelos y aterrizajes en fincas privadas

El Norte Segovia Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:15 Comenta Compartir

Unión de Campesinos de Segovia-UCCL ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas en las zonas afectadas por la actividad de los globos aerostáticos turísticos con el objetivo de registrarlas en la Subdelegación del Gobierno a finales de diciembre. La organización agraria asegura que la iniciativa busca visibilizar el «malestar», la «indignación» y la «indefensión» que, a su juicio, sufren vecinos y ganaderos ante aterrizajes y sobrevuelo de globos en áreas de explotación ganadera y agrícola.

La recogida de apoyos llega tras la reunión celebrada entre una delegación de UCCL -encabezada por su presidente, César Acebes, y el responsable de ganadería extensiva Adrián Gómez- y la subdelegada del Gobierno en Segovia. En el encuentro, en el que también participaron mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, UCCL trasladó sus peticiones «urgentes» para frenar los problemas asociados a estos vuelos.

Entre las principales reivindicaciones, la organización pide impedir el vuelo de globos turísticos por las zonas de vuelo consensuadas en su día con la subdelegación, al considerar que es «la única medida realmente eficaz» para evitar incidentes. En segundo lugar, reclama evitar los aterrizajes en fincas privadas, tanto en pastos ganaderos como en parcelas agrícolas sembradas, criticando que en ocasiones se entra en propiedades ajenas «con la excusa del aterrizaje de emergencia» y sin valorar las consecuencias para el trabajo del campo.

UCCL enmarca esta ofensiva en el incidente del 16 de noviembre en Brieva, que califica de «gravísimo». Según su versión, un globo turístico aterrizó en una finca privada y el ganadero que la gestiona fue agredido por personal de la empresa Aerotours cuando intentaba anotar matrículas de los vehículos presentes. La organización insiste en que se traspasaron «todas las líneas rojas» y reclama a la autoridad que actúe para evitar «incidentes mayores».

En su comunicado, UCCL señala que percibió «comprensión» por parte de la subdelegación y del resto de autoridades, pero afirma que salió sin un compromiso «claro» más allá del reconocimiento del problema. También asegura que la empresa implicada habría trasladado una versión «falsa» a la opinión pública y a la autoridad, negando la agresión al ganadero y defendiendo que el aterrizaje se produjo en una «zona de aterrizaje» y no en una finca de uso ganadero.

La organización añade que continuará con las acciones que considere oportunas y recuerda que ya convocó movilizaciones este año para exigir una regulación efectiva que proteja la propiedad privada y la actividad agraria y ganadera.