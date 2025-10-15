La industrialización tira del carro de las inversiones de la Junta en Segovia para 2026

Las inversiones reales diseñadas por la Junta de Castilla y León en su proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad y que tienen como destino ... la provincia de Segovia pasan ascienden de los 76,5 millones de euros programados en 2024, cuentas que están prorrogadas a día de hoy, hasta los 103,2 millones previstos para el próximo ejercicio. Si el Partido Popular (PP) en las Cortes regionales logran sacar adelante sus planes, esta será la cuantía a gestionar por las distintas áreas del Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco.

El aumento de la suma de las partidas económicas por las consejerías de la Administración regional, de las empresas y fundaciones públicas con respecto a la contabilidad vigente es de casi el 35%. El grifo inversor que corre más y con más caudal es el de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, Somacyl. De los más de 103 millones de euros consignados en total para proyectos en la provincia de Segovia, este manantial aporta 44,3 millones, o lo que es lo mismo, copa el 43% del cómputo global de las asignaciones cocinadas en el proyecto del Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para la anualidad 2026.

La principal apuesta de la Junta, a través de esta canal de inversión, es la industrialización, atender y promover con inversiones millonarias los planes que van surgiendo en territorio segoviano en busca de la atracción de empresas, la creación de suelo y, con ello, asentar e incrementar población mediante la generación de empleo. Asimismo, estas iniciativas proponen equilibrar la balanza económica, es decir, que no todos los huevos de la actividad estén en la misma cesta del sector servicios, con el turismo, la hostelería y el comercio como motores; sino que persiguen que la industria gane peso y tenga una cesta cada vez más representativa. La diversificación en el punto de mira. Así lo demuestra la mayor partida de las previstas por el Ejecutivo autonómico en Segovia, que son los cerca de 17,8 millones de euros destinados a la urbanización de polígonos.

Somacyl La urbanización de Las Lastras, donde se edificarán 200 VPO, cuenta con 4,5 millones

Y entre las consignaciones en las que se divide este apartado, sobresalen varias apuestas que se llevan partidas suculentas para avanzar en sus intenciones de captación y asentamiento de nueva industria. Los Hitales, en Bernuy de Porreros, se posiciona en primer lugar, también porque es el área que más ha progresado. Si se aprobaran los presupuestos, contaría con una inyección nada desdeñable de algo más de 9 millones de euros, la más cuantiosa de todas las que se prevén en la provincia, por encima incluso de otras que tradicionalmente también suelen ser elevadas, como las destinadas a a la conservación de carreteras, al regadío en la comarca del Carracillo o infraestructuras educativas o sanitarias.

Somacyl integra en la línea de los polígonos industriales otra de sus partidas más jugosas del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para el año próximo, que es la consistente en 4,5 millones de euros para la urbanización del suelo del entorno de Las Lastras, en la capital segoviana, donde la Junta plantea, entre otras edificaciones, la construcción de 200 viviendas de protección oficial (VPO).

Completa el trío de inversiones incuidas en este capítulo de la sociedad pública de medio ambiente la consignación de 4,2 millones de euros para el futuro polígono de Las Mangadas, en el término de Abades.

En cuanto a las consejerías, los ocho departamentos en los que se divide el organigrama de gestión de la Junta suman una inversión conjunta de 57.791.556 euros. La más 'generosa', si se atiende puramente al plano crematístico, es la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Sobresale, de nuevo, la partida para la modernización del regadío en la comarca del Carracillo, que asciende a 4,2 millones de euros. La infraestructura parcelaria en la zona de concentración parcelaria de Valtiendas II le sigue con algo más de 3 millones de euros consignados.

Sin embargo, destacan los más de 11,5 millones de euros que programa la Administración regional en la provincia de Segovia dentro del ámbito educativo. La consejería dirigida por Rocío Lucas contiene en las inversiones reales diseñadas para el curso que viene 5,2 millones de euros para reactivar la construcción del Instituto de Enseñanza Secundaria de San Lorenzo, un viejo proyecto varado y bloqueado tras los sucesivos problemas que arrastran los dos centros que se quieren levantar en el solar de la calle Terminillo. Por un lado, los cimientos del inmueble en el que se impartirá Formación Profesional acumulan ya más de un año y medio sin avance alguno después de que las obras fueran paralizadas tras el abandono por parte de la segunda empresa que fue adjudicataria de los trabajos; por otra parte, el edificio que albergará en la misma parcela las enseñanzas de Educación Secundaria y Bachillerato y que no ha tenido movimiento alguno sobre el terreno.

Ahora, los más de cinco millones de euros consignados en los Presupuestos Generales de la Comunidad parecen tener la intención de retomar esta infraestructura altamente demandada y demorada, puesto que el compromiso que adquirió el Gobierno autonómico entonces, tras la cesión del suelo, era que el instituto estuviera terminado a principios de siglo. Hoy no se ha puesto ni una piedra.

Educación La Consejería de Educación pretende reactivar el proyecto del Instituto de Secundaria de San Lorenzo con 5,2 millones de euros

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio prevé casi 10,1 millones de euros. Así figura en el proyecto presupuestario que ha presentado este martes el consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo de Fernández Mañueco, Carlos Fernández Carriedo. Los tratamientos selvícolas preventivos de incendios en Segovia se lleva una asignación que supera por poco los cuatro millones de euros.

El reclamado nuevo hospital, la ampliación de las actuales instalaciones sanitarias de referencia en la provincia que quedaron en evidencia con la pandemia de la covid, dispondrá de una partida que sabe a poco viendo lo que queda por hacer en la zona urbanizada. No llega a los 400.000 euros. Por el contrario, los planes de inversiones reales diseñados por la Consejería de Sanidad recogen en lo alto de las inyecciones programadas por el departamento que lidera Alejandro Vázquez otra vieja aspiración en el debe de infraestructuras asistenciales pendientes en tierras segovianas. Se trata del centro de salud de Cuéllar, que acapara casi la mitad de los cerca de 9,4 millones de euros que destina este área en la provincia. En concreto, la partida consignada es de 4,3 millones de euros.

Sanidad La ampliación del Hospital de Segovia solo se lleva 399.838 euros, mientras que la apuesta sanitaria es el centro de salud de Cuéllar

Por detrás, los 1,7 millones de euros destinados a completar el centro de salud de Nueva Segovia. El complejo que se levanta necesita equipamientos para estar listo para abrir sus puertas y empezar a prestar asistencia a los usuarios. Otro consultorio demandado es el de El Espinar, sobre todo por el aumento del padrón que ha experimentado el que es el segundo municipio más poblado de Segovia, solo por detrás de la capital. El importe previsto en los planes inversores de la Junta para el año que viene es de 150.000 euros.

En cuanto a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, a cuyo cargo está el segoviano José Luis Sanz Merino, la cuantía total programada para actuaciones en 2026 roza los 8 millones de euros. Buena parte de este montante se lo llevan tareas de conservación, aunque hay intervenciones concretas que destacan por su trascendencia más que por la cuantía económica de la inyección. Por ejemplo, los 300.000 euros de la rehabilitación del firme de la CL-601, la conocida como carretera de La Granja, en el tramo de travesía por la capital, desde la plaza de toros hasta la circunvalación.