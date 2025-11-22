El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Visita a una de las empresas. El Norte

Industria invierte más de 1,4 millones de euros para la retirada de amianto

Un total de 51 empresas segovianas se han beneficiado de estas ayudas para mejorar la seguridad y la salud laboral de los trabajadores

El Norte

El Norte

Segovia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:47

Comenta

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, invirtió 1,4 millones de euros en Segovia para la retirada de amianto en centros de trabajo de la provincia, en el marco del programa de subvenciones dirigido a la retirada de cubiertas que contengan amianto y su sustitución por otras más seguras.

El objetivo de estos incentivos, según explicaron desde la Consejería, es «doble y prioritario» para la seguridad y salud de los trabajadores. Por un lado, eliminar el riesgo de caídas de altura durante los trabajos en cubiertas ligeras; por otro, suprimir los riesgos derivados de la exposición a las fibras de amianto, material asociado con enfermedades profesionales respiratorias y procesos cancerígenos que afectan al pulmón y la laringe.

Aunque la línea de ayudas se ha mantenido activa desde el inicio de la legislatura, el esfuerzo económico «se ha intensificado durante los ejercicios 2024 y 2025», concentrando en estos dos años el grueso de las ayudas concedidas en la provincia, 987.870 euros y más del 62% de los beneficiarios totales. Las ayudas están abiertas a pymes y autónomos de cualquier actividad, aunque han beneficiado fundamentalmente al medio rural, y en particular al sector agropecuario donde existe una mayor presencia de naves que aún conservan este material en sus cubiertas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  2. 2 El menú casero y barato que se esconde en Delicias
  3. 3 Itevelesa vuelve a prestar el servicio de ITV con normalidad tras restablecer la red
  4. 4 Cuatro investigados por lesionar a ovejas de una granja en las extremidades y ubres
  5. 5

    Consulta cuántas personas nacieron, murieron y se casaron en tu pueblo el año pasado en Valladolid
  6. 6

    El Ayuntamiento corrige la información de la ZBE sobre las etiquetas que inducía a confusión
  7. 7 La mujer trans víctima de 40 puñaladas y cortes, con pronóstico reservado
  8. 8 Alertan de una oleada de estafas con la venta de pellets
  9. 9

    Un centro municipal de 1,4 millones en Valladolid%u2026 y un calefactor de casa
  10. 10

    Asegura que tres encapuchados obligaron a su padre a sacar 400 euros de un cajero en Palencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Industria invierte más de 1,4 millones de euros para la retirada de amianto

Industria invierte más de 1,4 millones de euros para la retirada de amianto