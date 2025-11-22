Industria invierte más de 1,4 millones de euros para la retirada de amianto Un total de 51 empresas segovianas se han beneficiado de estas ayudas para mejorar la seguridad y la salud laboral de los trabajadores

El Norte Segovia Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:47

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, invirtió 1,4 millones de euros en Segovia para la retirada de amianto en centros de trabajo de la provincia, en el marco del programa de subvenciones dirigido a la retirada de cubiertas que contengan amianto y su sustitución por otras más seguras.

El objetivo de estos incentivos, según explicaron desde la Consejería, es «doble y prioritario» para la seguridad y salud de los trabajadores. Por un lado, eliminar el riesgo de caídas de altura durante los trabajos en cubiertas ligeras; por otro, suprimir los riesgos derivados de la exposición a las fibras de amianto, material asociado con enfermedades profesionales respiratorias y procesos cancerígenos que afectan al pulmón y la laringe.

Aunque la línea de ayudas se ha mantenido activa desde el inicio de la legislatura, el esfuerzo económico «se ha intensificado durante los ejercicios 2024 y 2025», concentrando en estos dos años el grueso de las ayudas concedidas en la provincia, 987.870 euros y más del 62% de los beneficiarios totales. Las ayudas están abiertas a pymes y autónomos de cualquier actividad, aunque han beneficiado fundamentalmente al medio rural, y en particular al sector agropecuario donde existe una mayor presencia de naves que aún conservan este material en sus cubiertas.