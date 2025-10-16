El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El meta Alejandro Postigo, en el partido que jugó este verano ante el Atlético. Juan Martín / G. Segoviana

Iñaki Bea: «Si tiene que jugar Posti, a muerte con él»

La Segoviana evaluará las molestias de Carmona en el isquio, pero Iñaki Bea asume sin preocupación que su segundo portero debute ante el Real Ávila

Luis Javier González

Segovia

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:27

La cascada de accidentes musculares de la Gimnástica Segoviana este curso puede llevar a Alejandro Postigo a debutar como portero del primer equipo a sus ... 19 años en todo un derbi ante el Real Ávila, el domingo en La Albuera. Todo dependerá de la evolución de Pablo Carmona, que acabó tocado el duelo del pasado sábado en Luanco ante el Marino. De las pruebas a las que se sometió ayer y su evolución en los próximos días, de las sensaciones de un veterano, dependerá la alineación de Iñaki Bea, que expresa su confianza en la profundidad de plantilla en el guardameta segoviano. «Si tiene que jugar Posti, a muerte con él».

