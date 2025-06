El impacto positivo de IE University en Segovia: «Sin ellos, en noviembre no habría nadie»

Los 1.599 alumnos que tiene IE University en Segovia son un actor esencial para entender la ciudad. Un factor clave en el encarecimiento de ... los alquileres en la capital y en la remodelación de edificios en el casco histórico que, sin el incentivo de esos inquilinos, probablemente seguirían vacíos. Por otro lado, es un consumidor que, cuanto menos, palía a los comercios de la ciudad vieja, en constante éxodo. Para muchos hosteleros, peluqueros o taxistas pueden representar un tercio de su negocio. Es el eje de una de las universidades más poderosas del mundo, con una aportación de 460 millones de euros al PIB español.

El presidente de Radio Taxi, Jesús Trujillo, se muestra muy agradecido: «Valoramos el impacto de la universidad en la ciudad de notable a sobresaliente». Y lo compara con los años de la construcción del túnel de AVE. «Había 500 personas trabajando por turnos y se juntaban con migrantes recién llegados que no tenían coche. Entre eso y los trabajadores de la construcción, igual teníamos mil personas, pero el impacto de 1.600 estudiantes de la IE es aún mayor que en aquella época». El otro elemento de la prosperidad actual es el 'boom' del turismo tras la pandemia. «Esta es la mejor época del taxi que hemos conocido».

«Hay discotecas y bares que se nutren de los estudiantes de IE University durante todo el año» Javier García Crespo Gerente de Hotuse

Un cliente fiel que cubre desde los desplazamientos más cortos –entre el campus y sus domicilios, generalmente en el casco histórico– a viajes frecuentes a Madrid. «Gente muy educada. Cuando vienen sus padres, también disfrutan de la ciudad, van a restaurantes y viajan». El cálculo de Trujillo es que los estudiantes de IE suponen en torno al 25% de su negocio anual; si excluimos los periodos no lectivos, en los meses de clase puede crecer hasta el 40%. Pone en valor el Hay Festival como parte del impacto de IE en la ciudad. «Si no fuera por la IE no creo que estuviera aquí. Es una semana muy buena, está todo lleno».

Lo corrobora la patronal hostelera Hotuse, que va más allá del alumnado estricto en las cifras. «Ponte que lo dejas en 2.000 personas; en una ciudad de 50.000, claro que se nota. Dejan en todos los lados. Comercio, hostelería, taxis… Las residencias dan trabajo a muchísima gente, son como hoteles y se utilizan cuando están ellos. Hay discotecas y bares que se nutren de ellos durante todo el año», subraya su gerente, Javier García Crespo.

Una «pequeña Salamanca»

Por el día, son un cliente fijo en comida para llevar o a domicilio, por ejemplo, restaurantes asiáticos de 'wok' o 'poke'. «También comen por ahí en un restaurante, hay un poco de todo. Esto es como si le dices a Salamanca que quite estudiantes. ¿De qué vive? De la universidad, de los jóvenes. Segovia es como una pequeña Salamanca. No tenemos industria, así que vivimos del turismo, de los que vienen los fines de semana y de los estudiantes que se mantienen aquí todo el año».

«Cada estudiante que ha estudiado aquí incorpora la ciudad a su recorrido; allí donde continúa su camino, el nombre de Segovia le acompaña» Salvador Carmona Rector de IE University

Un impacto directo y concentrado. «Es verdad que eligen unos sitios concretos, pero eso les pasa también a otros universitarios: cuando les gusta un bar lo toman como suyo». Un gasto extra en el casco histórico. «Hay bares que tienen con ellos la terraza llena todo el día». El Juan Bravo o el Jeyma son buenos ejemplos. Y el ocio nocturno, con locales como el Canavans-Theatre o el Mandala. «Hay días que te hacen la caja. ¿Que son tres o cuatro? Vale, pero si no estuvieran seguramente les iría bastante peor».

Todo pros para el gerente de Hotuse, que las sitúa contra las fiestas en los pisos. «Con las consiguientes molestias para los vecinos cuando tienen locales que están habilitados para ello, pero no solo pasa con los de la IE, se ha creado la cultura de salir menos, no son tan de bares como éramos nosotros».

Ampliar El peluquero David Ejarque, al que acuden estudiantes de IE University. Antonio de Torre

David Ejarque tiene en Cronista Lecea una peluquería que abrió su abuelo en 1928. «Los estudiantes de IE a mí me suponen a lo mejor un 20% o un 30% de la clientela. Para todo el que tenga un negocio, esta gente es positiva. Aquí no hay industria y es una utopía decir que se vive del turismo. Viven casi todos por esta zona y hay pocas más peluquerías de caballeros, por eso vienen». Es una peluquería familiar, de confianza, por eso siguen yendo muchos clientes que vivían en el casco antiguo y se han marchado fuera. Así que él es, a su pesar, testigo de un éxodo demográfico.

Ejarque agradece al cliente de IE, pero no llega a depender de él para mantener su negocio en pie. «Probablemente, seguiría igual. Con todo lo que digan algunos, a mí me parece enriquecedor para la ciudad. Hay gente de todo tipo y por lo menos ves vida en el centro; es gente joven, andan por la calle. Ahora las terrazas están llenas, pero si les quitas seguramente en noviembre no hubiera nadie». Algo que extrapola a otros comercios. «A la frutería de enfrente, a la pescadería… Aunque sean poco de hacerse la comida, sí que van. O a la farmacia. Van a todos los sitios. Así que a todos nos viene bien».

Proyectos compartidos

El rector de IE University, Salvador Carmona, pone en valor la «propuesta clara» con la que la universidad llegó a Segovia. «Crear un proyecto educativo de referencia internacional desde una ciudad con una identidad histórica única. Ese compromiso se ha traducido en una transformación real, tanto para la universidad como para la ciudad. Hemos contribuido a generar empleo, atraer talento y reforzar la proyección internacional de Segovia. Cada estudiante que ha vivido y estudiado aquí incorpora esta ciudad a su recorrido personal y académico. Allí donde continúa su camino, el nombre de Segovia le acompaña».

MÁS INFORMACIÓN IE University se hace con el local de un antiguo supermercado de Segovia

Alumnos, profesores e investigadores de más de 160 países. «Ese intercambio cultural se refleja en la convivencia diaria, en el comercio local, en los proyectos compartidos con instituciones segovianas y en la programación cultural de la ciudad. IE University forma parte activa de ese ecosistema. Por eso, agradecemos el diálogo constante con la ciudad que nos acoge y valoramos el papel esencial que desempeñan los segovianos en esta relación mutua».

IE University ha destinado desde 2007 más de 14 millones de euros a la rehabilitación del conjunto histórico del convento de Santa Cruz la Real y ha iniciado recientemente la recuperación del Palacio de Mansilla para su uso universitario. Carmona subraya los 24 millones anuales que concede su universidad en becas «para facilitar el acceso a sus programas a jóvenes con talento, independientemente de sus recursos económicos», convirtiéndose en «la institución académica que destina más fondos a becas en España». De ellas, 50 anuales se destinan a segovianos en virtud de un acuerdo con la Diputación.