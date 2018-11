«La Iglesia no ha robado nada a nadie y pagará lo que se que tenga que pagar» El delegado de Patrimonio, Miguel Ángel Barbado (izq.), junto al obispo, César Franco. / A. de Torre El delegado de Patrimonio de la Diócesis de Segovia dice que en Segovia no hay templos sin culto CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Jueves, 22 noviembre 2018, 18:46

El delegado de Patrimonio de la Diócesis de Segovia, Miguel Ángel Barbado, asegura que en Segovia «no hay templos sin culto», en alusión a la moción que aprobó el pasado mes de marzo el Ayuntamiento de la capital para girar a la Iglesia el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por esos edificios que carecen de actividad religiosa. Dicha iniciativa, promovida por el grupo municipal de Izquierda Unida, fue ratificada con los votos a favor del equipo de gobierno socialista y de Centrados en Segovia, mientras que los concejales del Partido Popular y de Ciudadanos se abstuvieron.

Miguel Ángel Barbado añade que el Obispado no va a eludir responsabilidades a la hora de abonar lo que esté estipulado por la legislación. «Todo aquello que se tenga que pagar se pagará», afirma. En su razonamiento, el representante de la Diócesis cita algunos ejemplos de propietarios de edificios que también están exentos de pagar el impuesto municipal, como pueden ser los sindicatos o los partidos políticos. Recuerda que en su día se pensó en suprimir el Impuesto de Bienes Inmuebles para todos aquellos bienes que no dieran un rendimiento económico. En este sentido, «la Iglesia no ha sido una excepción, sino la regla». El delegado de Patrimonio concluye tajante: «la Iglesia no ha robado nunca nada a nadie».

Según un informe de la Inspección de Hacienda del Ayuntamiento de Segovia, en la capital hay contabilizados 177 inmuebles cuyos dueños están exentos de pasar por la caja del Consistorio. De todo este parque inmobiliario, 134 bienes son propiedad del Obispado, algunos acreditados como Bienes de Interés Cultural debido a su alto valor arquitectónico e histórico dignos de estar amparados por esta figura de protección. La inmensa mayoría de estos templos mantienen el culto religioso habitual, como San Justo y Pastor, San Millán, el santuario de la Fuencisla o la ermita del Cristo del Mercado.

465.500 euros

También están incorporadas al inventario de inmuebles de la Iglesia que no pagan el IBI las parroquias de barrio más modestas. modernas y austeras en sus construcciones. El Ayuntamiento de la ciudad deja de ingresar este año por el IBI que no abona el estamento eclesiástico más de 465.500 euros.

Asimismo, entran en la nómina de edificios indultados otras construcciones de carácter religioso que están dedicados a la enseñanza o corresponden a fundaciones, en alusión a los tres centros docentes concertados que hay en la capital y que administran diferentes congregaciones. Se trata del Claret, el colegio de las Madres Concepcionistas y Nuestra Señora de la Fuencisla de los Maristas.