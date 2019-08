«Me cago en todo Cristo»: el rap contra la Iglesia, los encierros y el Niño de la Bola que ha levantado ampollas en Cuéllar 01:43 Efecto Guillotina, durante su actuación. / El Norte La oposición pide explicaciones por la actuación de Efecto Guillotina en la semana cultural de la Asociación de Vecinos La Cuesta-El Salvador, en la que colabora el Ayuntamiento MÓNICA RICO Cuéllar Viernes, 2 agosto 2019, 15:17

El dúo Efecto Guillotina ha levantado ampollas en Cuéllar con un rap, interpretado en el marco de los conciertos de la semana cultural organizada por la Asociación de Vecinos La Cuesta-El Salvador, en el que arremete contra la Iglesia, con comentarios como «me cago en todo Cristo», la procesión del Niño de la Bola, la Asociación de Belenistas, que «perpetúan ideas fascistas», las corridas y encierros, «pagadas con dinero del pueblo», la construcción de una casa de apuestas o la decadencia del municipio, un «pueblo del absurdo».

El video del 'rap del 40200', en referencia al código postal de Cuéllar, interpretado por Coral Martín y Borislav Aleksandrov, se ha hecho viral a través de las redes sociales y la mensajería móvil. Son muchas las voces que se han alzado para criticar que «se amparen en la libertad de expresión para realizar faltas de respeto a numerosos colectivos».El grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cuéllar y la agrupación Centrados han pedido explicaciones al alcalde, Carlos Fraile.

Durante la interpretación de la canción, en torno a una veintena de personas se levantaron de sus asientos y abandonaron el concierto.

La portavoz del Partido Popular, Nuria Fernández,señaló que la actuación acordada por la Asociación de vecinos La Cuesta El Salvador, «en la que colabora el Ayuntamiento de la villa, desde luego no ha dejado a ningún cuellarano indiferente». Si es lo que se perseguía, «lo han conseguido, pero a un precio grande, buscando enfrentamientos con los vecinos, asociaciones y colectivos». lamenta Fernández, quien afirma que el PP cree en el derecho a la libertad de expresión, pero también «en el derecho al honor de las personas y colectivos». La portavoz popular recalca que «la libertad de expresión termina cuando empieza la del siguiente, y no sirve decir que estoy defendiendo mis creencias, cuando para ello insultas a otros colectivos».

Los populares piden que se tomen medidas para «que este tipo de actuaciones no se vuelvan a repetir». En su opinión, los sentimientos o los resentimientos se pueden expresar de muchas formas, «pero que no dañen los valores y convicciones de los demás», ante lo cual muestran su apoyo a los colectivos aludidos. Los concejales del PP quieren conocer la opinión del equipo de gobierno, formado por PSOE e Izquierda Unida. Que expliquen «si están a favor o en contra y si tomarán medidas para que no se vuelva a repetir en actos en los que colabora nuestro Ayuntamiento».