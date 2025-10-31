El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Concentración de técnicos sanitarios superiores a la puerta del Hospital de Segovia este viernes. De Torre

La huelga de técnicos superiores sanitarios suspende en Segovia unas 3.000 pruebas en dos días

Los profesionales se concentran ante el hospital para reivindicar la homologación como titulación universitaria y su importancia en la cadena asistencial

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:58

Los promotores de la huelga del personal de técnicos superiores sanitarios afirman que el seguimiento está siendo masivo en Segovia, tanto en lo que ... respecta a la actividad en la red de consultorios y centros de salud de la Atención Primaria, como en el ámbito hospitalario, que es donde más mella hacen los paros que empezaron este jueves 30 y que continúan el viernes y proseguirán la semana que viene el lunes 3 y martes 4 de noviembre.

