La huelga de técnicos superiores sanitarios suspende en Segovia unas 3.000 pruebas en dos días

Los promotores de la huelga del personal de técnicos superiores sanitarios afirman que el seguimiento está siendo masivo en Segovia, tanto en lo que ... respecta a la actividad en la red de consultorios y centros de salud de la Atención Primaria, como en el ámbito hospitalario, que es donde más mella hacen los paros que empezaron este jueves 30 y que continúan el viernes y proseguirán la semana que viene el lunes 3 y martes 4 de noviembre.

El portavoz de estos profesionales, Rafael Bartolomé, asegura que se están cumpliendo los servicios mínimos para tener la cobertura garantizada en los casos más graves en Oncología o Urgencias con el fin de no interferir en los diagnósticos ni tratamientos. En este sentido, lamenta las molestias y trastornos que pueda ocasionar a los pacientes la paralización de las funciones que desempeñan los técnicos superiores sanitarios en diferentes servicios. La huelga es una forma de dar visibilidad a su importancia dentro de la cadena asistencial del sistema público.

Así ha quedado patente también en la concentración de protesta que han llevado a cabo a las puertas del Hospital General Universitario de Segovia. Al mediodía, un grupo de técnicos ha exhibido carteles y pancartas con las reclamaciones que les han llevado a convocar esta huelga y reinvindicando que «no somos invisibles, somos imprescindibles» debido a las atribuciones que asumen y las tareas de las que se encargan. Entre otras labores, este cuerpo realiza las PCR; analizan las pruebas de sangre; aplican los tratamientos de radioterapia; llevan a cabo las técnicas radiodiagnósticas como las mamografías, los TAC o las resonancias magnéticas; preparan las transfusiones de sangre, o procesan las biopsias.

Dieciocho años «ninguneados»

La repercusión de la huelga es precisamente más notoria en el Hospital General Universitario. Los datos que maneja Bartolomé revelan que si se suman el volumen de las técnicas de radiodiagnóstico que se han aplazado y la cantidad analíticas que también se han pospuesto a raíz de estas jornadas de paros, cada día se han dejado de realizar alrededor de 1.500 pruebas.

Concreta que en el laboratorio de Anatomía Patológica del complejo hospitalario, el seguimiento del personal llamado a parar ha sido total en las dos jornadas de huelga transcurridas. En la unidad de Radioadiagnóstico, se ha rozado. El portavoz da cuenta de que en este servicio han secundado la protesta el 95% de la plantilla. También ha habido un amplio respaldo en la Atención Primaria, donde el representante segoviano calcula que el 89% de los técnicos superiores sanitarios han parado en su trabajo. La Junta de Castilla y León rebaja unos puntos esa respuesta en Segovia y fija el seguimiento en más del 75%, el segundo mayor de la comunidad autónoma tras el cosechado en Salamanca.

Cabe recordar que el portavoz del personal en huelga sitúa en la horquilla que va de noventa a cien los técnicos superiores sanitarios que conforman la plantilla que desempeña su trabajo en el complejo asistencial segoviano. La demanda por la que se movilizan viene de lejos. Son dieciocho años a lo largo de los cuales se sienten «ninguenados». Estos paros son la muestra del hartazgo acumulado. Este colectivo reivindica la homologación para equipararse a una titulación universitaria, lo que se reflejaría en el reclamado ascenso en la tabla laboral y en un reconocimiento que se traduce también en un mejor salario. Sus funciones dentro del sistema sanitarios les avalan.