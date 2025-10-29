El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Personal sanitario recoge muestras de análisis en el laboratorio del Hospital de Segovia. De Torre

La huelga de técnicos superiores sanitarios comprometerá cientos de pruebas diarias

Entre noventa y cien profesionales del Hospital de Segovia están llamados a parar para reivindicar la homologación como grado universitario

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:05

Comenta

El vaso de la paciencia ha rebosado. «Estamos hartos», declara Rafael Bartolomé, portavoz en la provincia de una movilización nacional que comparten once entidades en ... las que se integran diversos perfiles. Detalla que la mayoría de los técnicos superiores sanitarios que están llamados a la huelga de cuatro días que comienza este jueves 30 desempeñan su trabajo en Anatomía Patológica, Imagen Médica, Radioterapia, Documentación, Dietética o Analítica, entre otras áreas de la cadena asistencial del sistema público. Entre todos los departamentos, en el Hospital General Universitario de Segovia se ven afectados entre noventa y cien profesionales. A ellos, se suman los higienistas dentales, que desarrollan sus funciones en el primer nivel de la Atención Primaria.

