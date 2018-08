La hostelería achaca a las restricciones municipales una docena de despidos Cartel publicitario de un negocio dentro de los límites de la terraza, en un negocio de la Avenida del Acueducto. / Antonio Tanarro El sector, que asegura sentirse «acosado» por el Ayuntamiento, calcula pérdidas del 30% ÁLVARO GÓMEZ SAN FRUTOS Segovia Viernes, 24 agosto 2018, 08:06

La ordenanza municipal que regula la colocación de carteles publicitarios en la vía pública es «la gota que colma el vaso» para los hosteleros, quienes consideran que están siendo «acosados»por el Ayuntamiento. Así lo manifestó ayer Javier García Crespo, gerente de la Agrupación Industrial de Hosteleros Segovianos (AIHS), que tras la reunión de varios miembros del sector indicó el malestar general tras la última medida que les perjudica, la ordenanza municipal que obliga a retirar los elementos publicitarios de la vía pública. «Para muchos establecimientos que no están en avenidas principales los carteles eran fundamentales». Además, el gerente manifestó que la nueva norma se ha impuesto sin escuchar la opinión de los hosteleros.

El sector tenía algunas propuestas como poner carteles adecuados al entorno, hacerlos más pequeños o incluso pegarlos a la pared para que no supusieran un estorbo en el paseo de los transeúntes, pero «no se nos hizo caso». La falta de estos elementos publicitarios incide directamente en el negocio según expresó el gerente de los hosteleros. «A la gente le da vergüenza entrar al bar a ver la carta y les gusta hacerlo en la calle. Cuando somos turistas en otras ciudades nos gusta ver la oferta», confesó Javier García. Con la necesidad de desplazar la publicidad a la zona de terraza, los hosteleros reflejaron que se genera cierta desigualdad entre los negocios que disponen de terraza y están ubicados en una buena zona y los que no la tienen y se ubican en un sitio peor. «Es un problema que no había y no entendemos la necesidad del Ayuntamiento de hacer esto», subrayó Javier García.

Esta medida junto a la asignación de mesas y sillas en cada terraza por parte del gobierno municipal ha ocasionado una docena de despidos según el representante de los hosteleros debido a la caída de la demanda ocasionada por las últimas restricciones del Consistorio. «Pagamos un espacio de terraza por metros cuadrados y ahora el Ayuntamiento nos dice las mesas y sillas que tenemos que poner. En algunos negocios se han retirado muchas y por tanto hay menos camareros trabajando en la terraza», lamentó el gerente de AIHS. La limitación de mesas y sillas y la obligación de incluir los carteles publicitarios en la zona de terraza ha generado una bajada del 30% de la facturación respecto al año pasado en algunos negocios. «En muchas terrazas han quitado un montón de mesas y por tanto hay menos camareros» explicó García, quien no entiende esta medida puesto que las mesas y sillas de cada establecimiento son diferentes y «no es lo mismo una para comer en un restaurante que otra para tomar un helado o un café». Los hosteleros consideran «poco prioritaria» la tarea del recuento de mesas y sillas en la terrazas por parte de los agentes de la policía local, una situación que en ocasiones obliga a los clientes a levantarse según indicó Pedro García. Los hosteleros también denunciaron la subida «desproporcionada» de hasta el 400% en las tasas de las terrazas y el incremento en basura y agua, lo que genera una «presión insoportable» en los negocios.

Para plantear estos razonamientos y sus quejas, la AIHS va a pedir al gobierno municipal reunirse «cuanto antes» con el objetivo de solventar los problemas de un sector que «fiscalmente se nos aprieta muchísimo a pesar de generar trabajo y riqueza».

Posibles movilizaciones

Desde la asociación no descartan movilizarse en un futuro a modo de manifestación de todo el sector puesto que «ya estamos muy cansados». El gerente hizo hincapié en que la hostelería es el «motor» de una ciudad que vive del turismo y que por tanto si ellos tienen menos ventas acaba perjudicando a sus proveedores. «Esto repercute a toda la ciudad y todas las empresas de servicios que hay», indicó Javier García, por lo que en los próximos días se pondrán en contacto con los responsables de comercio para buscar una solución en común. «La ordenanza perjudica a todos los negocios de hostelería pero también al comercio que antes tenía fuera los carteles, como las tiendas de frutas o las de recuerdos».

El hostelero indicó que el invierno y la primavera han sido «malísimos» y las temperaturas no han acompañado hasta mediados de junio por lo que no se han podido utilizar las terrazas hasta entonces. «Muchísimos negocios viven básicamente de las terrazas», indicó García, por lo que el sector no empezó a repuntar hasta julio y agosto. La nueva medida referente a la retirada de los carteles publicitarios es un «mazazo» para los hosteleros y una razón más para que el año no sea bueno para el sector, por lo que desde la agrupación consideran «poco solidaria y perjudicial» la actitud del Ayuntamiento.

Por ello y tras la reunión de los hosteleros que tuvo lugar ayer en el salón de actos de la FederaciónEmpresarial Segoviana, la agrupación emitió un comunicado en el que indicaron que su voluntad es retomar la posibilidad de llegar a acuerdos, «pero sobre la base de la identificación del problema y del malestar del sector». Los hosteleros mostraron su lamento por las últimas actuaciones del Ayuntamiento y manifestaron que «la paciencia se está agotando por la recurrente política de interponer obstáculos a la actividad económica».