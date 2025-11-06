El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
La nueva junta directiva, en la última asamblea general celebrada. Mónica Rico

Honorse tramita doce proyectos que dejarán cuatro millones de euros en una comarca de Segovia

El grupo de acción local ha reelegido a su directiva anual mientras trabaja en el nuevo programa Leader

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:42

Comenta

La Asociación Honorse Tierra de Pinares avanza en el programa Leader que suma ya doce expedientes tramitados, los cuales supondrán cuatro millones de euros de ... inversión en la comarca, de los que poco más de un millón procederán de fondos públicos. La mayoría de los proyectos, tal y como explicó la gerente de Honorse, Mayte Ferreiro, se centran en el sector agroalimentario, aunque también existe alguno de empresas de servicios. La repercusión que tendrán estas iniciativas tras su consolidación es la creación de unos 160 empleos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tormenta deja un reguero de balsas por todo Valladolid y obliga a cerrar el Campo Grande
  2. 2 Muere un trabajador tras caer de un tejado a ocho metros de altura en Segovia
  3. 3

    Los inesperados aliviaderos de agua del Arco de Ladrillo
  4. 4

    El viento derriba dos arcos de luces de Navidad en Valladolid: «De repente hemos oído un golpe salvaje»
  5. 5 Detienen a un joven en Valladolid por engañar a un niño de ocho años para obtener fotos íntimas
  6. 6

    Un vendaval daña los tejados de varias casas de Valdenebro de los Valles
  7. 7 Fallece un hombre en un sex shop de León
  8. 8

    El fallecido en un accidente laboral trabajaba en la instalación de placas solares
  9. 9 Muere la influencer Bárbara Borges al recibir un disparo en la cabeza
  10. 10

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Honorse tramita doce proyectos que dejarán cuatro millones de euros en una comarca de Segovia

Honorse tramita doce proyectos que dejarán cuatro millones de euros en una comarca de Segovia