Honorse tramita doce proyectos que dejarán cuatro millones de euros en una comarca de Segovia

La Asociación Honorse Tierra de Pinares avanza en el programa Leader que suma ya doce expedientes tramitados, los cuales supondrán cuatro millones de euros de ... inversión en la comarca, de los que poco más de un millón procederán de fondos públicos. La mayoría de los proyectos, tal y como explicó la gerente de Honorse, Mayte Ferreiro, se centran en el sector agroalimentario, aunque también existe alguno de empresas de servicios. La repercusión que tendrán estas iniciativas tras su consolidación es la creación de unos 160 empleos.

Este programa cuenta con 1,5 millones de euros para destinarlos a proyectos y los avances fueron presentados en la última asamblea general celebrada, en la que se reeligió la junta directiva, puesto que el próximo sábado se cumplía el plazo del mandato actual. Según los estatutos de la entidad, era el momento de renovar los cargos.

La junta directiva de la asociación está formada por tres entidades locales, tres colectivos empresariales, dos sindicatos y tres miembros de asociaciones. Fueron los miembros de la junta actual quienes manifestaron su deseo de continuar en sus cargos, por lo que se propuso su reelección, que fue aprobada por mayoría absoluta de los presentes.

De este modo, la presidencia continúa ostentándola el Ayuntamiento de Vallelado, cuya representante en la agrupación es Verónica Velázquez. El vicepresidente es Carlos Fuentes, alcalde de Sanchonuño, como representante de la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar; mientras que la secretaría recae en Rosa Arranz, como representante de Ismur; y la tesorería en el Ayuntamiento de Chañe, representado por su alcalde, Dionisio García. Como vocales continuarán los representantes de la cooperativa Glus, la Unión de Campesinos de Castilla y León-UCCL, Campo Segoviano, Asaja, la Federación Empresarial Segoviana (Fes), Hijos de Pedro Muñoz y la Asociación Cultural de Olombrada.

Durante la asamblea se dio a conocer cómo Honorse Tierra de Pinares ha sido seleccionado en los diferentes períodos de programación para la gestión de fondos públicos bajo la metodología Leader, que han servido para definir estrategias de desarrollo local adaptadas a los diferentes escenarios económicos y sociales de cada periodo. Desde 1996 ha gestionado en torno a 21,5 millones de euros, que han generado una inversión de 44,2 millones a través de la financiación y apoyo de 341 proyectos públicos y privados, productivos y no productivos, que han contribuido a mejorar el tejido empresarial, a crear empleo, riqueza y a crear infraestructuras y servicios a la población.