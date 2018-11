El hombre que llevaba desaparecido casi cinco meses dormía en las calles de Madrid José Luis Noriega, el hombre que llevaba desaparecido desde el 29 de junio. / El Norte Segovia José Luis Noriega, bastante más delgado, ya se encuentra en la casa de los Hermanos de la Cruz Blanca de Segovia CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Sábado, 17 noviembre 2018, 15:40

«Cuando le he visto la sensación ha sido muy extraña; él me miraba desorientado y asustado, imagino que estaría pensando qué le iba a pasar; pero cuando le di un abrazo y dos besos se puso a llorar y me abrazó y yo no podía ni hablar». Así describe el padre Pedro Sánchez, superior de los Hermanos de la Cruz Blanca en Segovia, el reencuentro con José Luis Noriega. El residente de la casa familiar que esta orden religiosa posee en Segovia llevaba casi cinco meses desaparecido, sin dar ni una sola pista.

«No es el momento de regañarle o de reprocharle algo, no lo vamos a hacer; al fin y al cabo no deja de ser como la travesura de un niño», comenta el superior de la congregación segoviana. No hay que olvidar que José Luis Noriega sufre una ligera discapacidad intelectual, aunque no tiene problemas para orientarse en el espacio.

Comida de convivencia en la casa familiar de la Virgen de la Encarnación de los Hermanos de la Cruz Blanca en Segovia. / El Norte

En la madrugada del viernes al sábado ambos han regresado al centro al que no había vuelto desde el 29 de junio, día de San Pedro, cuando se le perdió la pista al no volver para cenar. El superior revela que en las últimas conversaciones con la policía sobre la desaparición la esperanza se había desvanecido. «Esperaban encontrarle muerto en algún lado, por lo que ha sido como un milagro», comenta. Pedro Sánchez también desvela que Noriega «ha estado durmiendo todo este tiempo en la calle».

«La Policía me dijo que esperaban encontrarle muerto en algún lado. Ha sido un milagro» pedro sánchez romero, hermano de la cruz blanca

El hombre, de 61 años y nacido en Valladolid, fue desde el primer momento de su desaparición a Madrid, donde ha estado deambulando desde el primer momento a lo largo de estos cuatro meses, dos semanas y cuatro días que se ha prolongado la 'aventura'. Como la desaparición se produjo en verano, José Luis Noriega estuvo los primeros meses de su escapada viviendo y durmiendo en parques de la capital de España.

La llegada del otoño, las lluvias y el frío le hicieron cobijarse en soportales. Su último paradero, el lugar en el que un providencial aviso determinó su localización, ha sido el distrito de Vicálvaro, en Madrid. Según expone el superior de los Hermanos de la Cruz Blanca, una mujer que solía verle en la calle advirtió a una patrulla que en esos momentos pasaba por la zona. Le atendieron, le identificaron y al cotejar los datos comprobaron que estaba en la lista de personas desaparecidas. Bien entrada la noche, la Policía del distrito madrileño llamó a los Hermanos de la Cruz Blanca con la feliz noticia.

Le dieron mantas y una almohada

Habían encontrado a José Luis Noriega y estaba vivo y «aparentemente bien de salud, aunque muy delgado», comenta Sánchez Romero. Cuando se le perdió la pista, el hombre, de 1,75 metros de altura pesaba 95 kilos. De todos modos, el lunes irá al médico para que le hagan un examen completo para asegurarse de que su estado es bueno.

El vallisoletano ha sobrevivido gracias también a la beneficiencia y generosidad de la gente, añade el superior de los hermanos de la Cruz Blanca. «Se protegía con cartones, pero también le habían dado un par de mantas y una almohada», se felicita por esas muestras de solidaridad. La gente también le ha proporcionado comida e incluso algo de dinero, aunque Sánchez subraya que «José Luis nunca se ha puesto a pedir».

«Cuando le di un abrazo y dos besos, me abrazó y se puso a llorar y yo no podía hablar» pedro sánchez romero, hermano de la cruz blanca

Además de ofrecerle ya el cobijo de la casa familiar de la Virgen de la Encarnación, lo primero que hicieron al llegar de madrugada a la residencia segoviana fue ducharle debido a la falta de higiene y aseo que presentaba cuando fue localizado en la noche de este viernes.

Ahora la casa familiar tratará de que adaptarse «poco a poco» a la normalidad que abandonó el 29 de junio. De momento, después de dormir y comer, ha salido acompañado a dar un paseo por la ciudad para reencontrarse con esos lugares que él solía frecuentar y recorrer antes de desaparecer sin dejar rastro.