Diez consejos para sobrellevar la ola de calor

EL NORTE Segovia Miércoles, 1 agosto 2018, 12:36

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy la activación del nivel amarillo de aviso por intenso calor en la provincia. La evolución de los mapas predictivos ha anticipado unas horas la alerta, ya que, aunque se esperaba a lo largo de este miércoles un aumento de las temperaturas máximas y mínimas en la zona centro del país, el organismo pronosticaba para Segovia que el paso del umbral de riesgo iba a ser mañana. Al final, tanto hoy como el jueves, la Aemet ha establecido el primer nivel de aviso por intenso calor, en especial en la meseta.

Los termómetros subirán hasta los 34 grados hoy y hasta los 36 mañana y aún aumentarán un grado más el viernes, por lo que el fin de semana será sofocante, ya que por la noche la predicción de la agencia estatal advierte de que las temperaturas no bajarán de los 21 grados entre las jornadas de mañana y el sábado inclusive.

La Subdelegación emite unas recomendaciones para evitar problemas con esta primera ola de calor del verano. Las autoridades aconsejan hidratarse, refrescarse y tener un cuidado especial sobre todo con las personas mayores, niños y enfermos. También es aconsejable no abusar de la cafeína ni del azúcar; permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados; reducir los esfuerzos físicos entre las 12 y 17 horas; no practicar deportes al aire libre en estas horas; usar ropa clara, ligera, holgada y que deje transpirar; no dejar nunca a nadie en un vehículo estacionado y cerrado; hacer comidas ligeras y conservar las medicinas en un lugar fresco.