«Hice una foto a los libros antes de que me culparan de su deterioro» Gema Álvarez, una de las solicitantes de ayudas del plan Releo. / El Norte Gema Álvarez es una de las madres que han solicitado la ayuda del plan Releo C. B. E. Segovia Miércoles, 20 marzo 2019, 12:09

Gema Álvarez va a repetir experiencia, si los criterios de la Consejería de Educación así lo determinan, y ha pedido para el curso que viene la ayuda del programa Releo Plus para ahorrarse el dinero de los libros de texto, «que no es poco», apostilla esta madre residente en Riaza. En su caso, no hay apenas quejas del sistema de ayudas de la Junta de Castilla y León. «Me parece utilísimo», sentencia.

Tiene dos niñas. Una, la mayor, cursa el primer curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) en el aula que posee el instituto de Ayllón en la localidad riazana. La más joven de la casa estudia cuarto de Primaria en el Centro Rural Agrupado de Riaza. Gema apunta que ha solicitado la ayuda del programa de gratuidad para ambas. De momento, no ha habido mayores problemas, aunque es consciente de que «el motivo por el que te suelen denegar la ayuda es porque no cumples el criterio de la renta».

En cuanto al apoyo que ha recibido a través del plan autonómico, Gema pone el ejemplo de que este curso ha tenido que comprar un libro de texto y presentó la pertinente factura. Todo correcto. «En Secundaria te puedes ahorrar entre 30 y 40 euros por cada libro», apostilla. Es cuestión de hacer cuentas y de sumar todo el dinero que no desembolsa en este capítulo y que puede dedicar al resto de material escolar de sus hijas.

Como comentan otras madres que se benefician del programa, hay un pero. El estado en el que llegan a sus manos algunos ejemplares del banco que manejan los centros docentes no es el mejor. Pueden venir con las tapas rotas y con páginas llenas de contenidos subrayados y pintarrajeados. Gema fue previsora. Señala que «antes de que alguien me culpara del deterioro de los libros recibidos, les hice una foto» y avisó a la dirección del centro.