La Hermandad del Rocío cumple 25 años con entrega y devoción

Multitud de personas recorrieron este sábado las calles de la ciudad en compañía de la Hermandad del Rocío de Segovia en una procesión extraordinaria y ... multitudinaria que conmemora su 25 aniversario. Su salida desde la iglesia de San Sebastián hacia la Catedral congregó a decenas de vecinos y visitantes, que quisieron mostrar también su devoción al Bendito y Glorioso Simpecado, símbolo de la entidad; y escuchar con emoción los cantos y las palabras dirigidas a la veneración de la imagen.

La Hermandad no escatimó en detalles a la hora de celebrar el homenaje, que ha estado precedido por diversas actividades, presentaciones y peregrinajes, como es el que protagonizó el propio presidente de la entidad, José Manuel Ansoleaga, al cubrir a pie los más de 630 kilómetros que separan Segovia y Almonte, en Huelva, tras el fallecimiento de su esposa.

La lluvia amenazaba en las primeras horas de la jornada con irrumpir en medio del acontecimiento, pero el tiempo finalmente respetó la voluntad de los fieles que transitaron por las calles principales del casco histórico de Segovia, bordeando lugares tan emblemáticos como el Acueducto o la iglesia de San Martín.

María Santísima del Rocío se presentó a los asistentes pasadas las 10:30 horas, ataviada con los atributos de reina, cubierta de flores rosas y moradas y portando el Divino Pastorcito entre sus brazos, signo de ternura y amparo. También se descubrió por primera vez el nuevo bacalao, una pieza bordada sobre tisú celeste que ha sido elaborada «con gran dedicación y esmero» en los últimos meses.

Ha pasado mucho tiempo desde la fundación de la Hermandad el 20 de noviembre de 2000, pero el sentimiento, la fe y la pasión se mantienen intactos. Los devotos llevaron la imagen en andas «con el mismo amor que lo hacen el Domingo de Resurrección», aunque con una emoción agravada al tratarse de una procesión extraordinaria, lo que se reflejó en los honores trasladados al Rocío en forma de lágrimas, sonrisas y melodías. «Son 25 años de oración, de camino; de hermandad, de promesas cumplidas», esgrimió la entidad religiosa, que animó a repetir las ovaciones a la Virgen del Rocío y «la Blanca Paloma» en varias ocasiones.

La solemnidad de las mantillas blancas y distintivos se fusionó con la característica melodía de los tambores de la Hermandad del Rocío, así como con el silencio de los integrantes de otras cofradías de la ciudad cuya unión quedó patente al querer ser partícipes del acontecimiento. Con el paso de los minutos, el sol esquivó las nubes y alumbró a la imagen en la mayor parte del recorrido, cuya primera fase culminó con la llegada a la Catedral.Después, el cortejo, formado por niños, jóvenes y mayores, siguió los pasos de la imagen de vuelta a la iglesia de San Sebastián.