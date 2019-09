Herido un trabajador del servicio de limpieza tras ser agredido cerca de Trescasas Heridas en el ojo sufridas por el operario. / Facebook del trabajador herido El operario recibió en su ojo el impacto de un objeto lanzado desde fuera del camión QUIQUE YUSTE Segovia Martes, 3 septiembre 2019, 13:27

Un trabajador del servicio de recogida de basuras de la Mancomunidad de La Atalaya, que agrupa los municipios de La Lastrilla, Palazuelos de Eresma, San Cristóbal de Segovia y Trescasas, resultó herido en la noche de este lunes mientras realizada su trabajo al recibir el impacto en su ojo de un objeto lanzado contra el camión en el que completaba el trayecto entre San Cristóbal y Trescasas. Los hechos, denunciados por el propio trabajador a través de su perfil de Facebook, se produjeron minutos antes de las doce de la noche.

«Os agradecería que leyerais y compartáis esto. Me harías un gran favor», dice al comienzo de su publicación el herido, que acompaña su texto de una fotografía en la que se muestra el estado de su ojo izquierdo. «Hoy, sobre las doce menos cuarto de la noche, mi compañero de trabajo y yo, como muchas otras noches, nos disponíamos a realizar el servicio de recogida de basuras de la Mancomunidad La Atalaya. Bueno, hasta ahí todo correcto. Íbamos en dirección a Trescasas, concretamente en la carretera que conecta con San Cristóbal. Casi llegando al término de Trescasas a algún gracioso o grupo de graciosos no se les ocurre otra manera de divertirse que lanzar objetos hacia nuestro camión, con tal mala suerte de que ha entrado por la ventanilla y me ha dado en el ojo, provocándome una serie de lesiones importantes y con posible entrada a quirófano», explica en su relato, que concluye con una petición a cualquier persona que pueda haber visto algo que ayude a encontrar al agresor o los agresores.

Los hechos han sido confirmados por el alcalde de Trescasas, Borja Lavandera. «Sabemos que ha sido a la salida de San Cristóbal en dirección a Trescasas», afirma el regidor, que apunta a los restos de una manzana como el objeto que impactó en el trabajador del servicio de recogida de basuras. «No sabemos mucho más. Según nos han dicho ha sido en carretera, por lo que creemos que han sido lanzados desde algún vehículo. Hemos puesto a disposición de la investigación las cámaras de videovigilancia que tenemos en los accesos al municipio», indicó el alcalde, que señala que no se había producido ningún problema anterior con el servicio de recogida de basuras. Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de La Atalaya, José González, no se aventuró sobre la procedencia del objeto, y aseguró que debe ser la Guardia Civil, tras la interposición de la correspondiente denuncia, quien debe investigar los hechos.